政府：今年将增加高利润作物的播种面积

农业部副部长阿扎特·苏勒坦诺夫表示，今年的农作物播种总面积将达到2380万公顷，较2025年增加18万公顷。作为作物多样化战略的一部分，粮食作物种植面积有所减少，为1590万公顷，比去年减少11.24万公顷。这主要是由于小麦种植面积的减少，今年预计为1210万公顷，而去年为1220万公顷。

与此同时，高利润且加工需求旺盛的作物种植面积也在增加。例如，油籽种植面积将增加5.52万公顷，达到404.5万公顷；大麦种植面积将增加9.38万公顷（达到240万公顷）；玉米种植面积将增加4.29万公顷（达到21.75万公顷）；饲料作物种植面积将增加3.74万公顷（达到310万公顷）。

- 在江布尔州，为了给阜丰集团新建的玉米深加工垂直一体化产业园提供原材料，玉米种植面积必须大幅增加。今年，该厂一期工程投产初期需要50万至70万吨玉米，后期需求量将达到100万吨。饲料作物种植面积的增加将与今年启动的畜牧业发展综合规划相配合。-农业部副部长说。

为迎接新的种植季以及哈萨克斯坦南部地区耕地面积的预期增长，相关部门与克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州和江布尔州的农民举行了会谈。会上讨论了减少高耗水作物种植、转而种植低耗水且适合深加工的作物等新生产需求的方案。特别是，正在考虑将克孜勒奥尔达州的水稻种植面积减少8500公顷，突厥斯坦州减少7400公顷。预计棉花种植面积将达到14.85万公顷，其中滴灌面积将增加1.5万公顷，传统灌溉面积将减少1.1万公顷。目前已成立一个工作组负责处理所有相关事宜。

赛热克·朱曼哈林指示农业部、水资源和灌溉部制定详细的土地利用规划，充分考虑农业用地的合理利用以及现代灌溉排水技术的应用。

此外，副总理指示能源部尽快确定农民柴油优惠价格，并批准各地区向炼油厂分配柴油的计划。柴油供应将于2月开始。

2026年春播所需种子总量为230万吨，其中150万吨春种已交付检验。这150万吨种子经过初步检测，98.1%被认定为条件性成熟，即符合播种标准的1级和2级。

今年计划施用矿物肥料230万吨，已下达相关指示，要求及时采购和施用。

下次会议的任务是提交一份完整的2026年播种计划报告和方案，包括农业技术应用、灌溉方法以及灌溉用水量计算。

【编译：小穆】