政府：全国各地已完成10.7%的秋季收割工作

据农业部数据，目前已收获170万公顷粮食，占总播种面积的10.7%，脱粒产量达240万吨。超过30万辆农机参与了收割工作：13.9万台拖拉机、3.1万台联合收割机、1.7万台谷物收割机和13万台其他车辆。

与能源部合作，已批准了各地区向炼油厂分配柴油的时间表。由此，农业生产者获得的柴油价格为每升254坚戈，比市场价格低18-20%。目前，已运送了13.54万吨柴油。

农民已获得89%的矿物肥料，总计已交付170万吨。另有4.33万吨肥料存放在仓库中。

根据国家元首的指示，首次启动了2024年播种和收获活动早期融资计划。为确保已收获作物的安全，相关部门将会持续监测作物升降机接收新产品的准备情况。

据各地方政府数据，全国粮食仓储设施总容量为3070万吨，其中，经营性特许粮食接收企业（GRE）的仓储容量为1330万吨，农业生产者的仓储容量为1740万吨。

【编译：小穆】