政界人士做客“丝路”电台 共议公民责任与国家发展
（哈萨克国际通讯社讯）在修宪公投日当天，“丝绸之路”广播电台演播室成为探讨国家未来的开放对话平台。据哈通社记者报道，政府官员、社会组织负责人以及传媒界专家齐聚直播间，围绕公民责任、民族价值观以及公众参与国家社会政治决策的重要性展开了深入探讨。
参议院（议会上院）议员叶夫根尼·博尔格特作为节目嘉宾，重点分析了影响每位公民生活的重要立法议题及国家战略举措。
对话不仅局限于此次宪法修正案本身，也涉及国家发展的战略方向。博尔格特议员详细阐述了新规对社会领域、经济结构以及国家治理体系可能产生的深远影响，并强调了提升法律文化素养、推动社会各界广泛参与立法讨论的重要性。
节目中，各界代表还围绕“公民责任与理性选择”展开了热烈讨论。“大会青年”组织负责人提穆尔·朱姆尔巴耶夫表示，当下青年群体的投票参与不仅关系到个人前途，也关系到国家整体发展的方向。
—看到公民越来越深刻地认识到投票的价值与自身责任，这令人感到十分欣慰。对年轻一代来说，这种意识尤为重要。投票时作出的理性选择，不仅会影响他们未来的职业道路，也在一定程度上决定着整个社会的发展格局，-他说道。
此外，阿马纳特党书记亚历山大·丹尼洛夫也通过电台移动演播室分享了自己的看法。他重点介绍了党的主要倡议以及国家发展的新方向。
—新一代年轻人更加渴望探索人生的意义，因此需要建立清晰而稳固的价值观。在寻找答案的过程中，他们积极参与公民与政治讨论。毫无疑问，年轻人的政治参与度将持续上升，我们应当给予充分支持。一个国家中，敢于表达观点并积极参与社会事务的公民越多，就越能为国家发展注入强劲动力，-丹尼洛夫总结道。
此次广播访谈通过多角度的讨论，进一步增强了社会各界对宪法改革的共识，也展现了哈萨克斯坦公民——尤其是广大青年群体——对国家未来的责任意识与参与热情。
【编译：阿遥】