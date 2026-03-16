政界人士做客“丝路”电台 共议公民责任与国家发展

参议院（议会上院）议员叶夫根尼·博尔格特作为节目嘉宾，重点分析了影响每位公民生活的重要立法议题及国家战略举措。

对话不仅局限于此次宪法修正案本身，也涉及国家发展的战略方向。博尔格特议员详细阐述了新规对社会领域、经济结构以及国家治理体系可能产生的深远影响，并强调了提升法律文化素养、推动社会各界广泛参与立法讨论的重要性。

节目中，各界代表还围绕“公民责任与理性选择”展开了热烈讨论。“大会青年”组织负责人提穆尔·朱姆尔巴耶夫表示，当下青年群体的投票参与不仅关系到个人前途，也关系到国家整体发展的方向。

—看到公民越来越深刻地认识到投票的价值与自身责任，这令人感到十分欣慰。对年轻一代来说，这种意识尤为重要。投票时作出的理性选择，不仅会影响他们未来的职业道路，也在一定程度上决定着整个社会的发展格局，-他说道。

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此外，阿马纳特党书记亚历山大·丹尼洛夫也通过电台移动演播室分享了自己的看法。他重点介绍了党的主要倡议以及国家发展的新方向。

—新一代年轻人更加渴望探索人生的意义，因此需要建立清晰而稳固的价值观。在寻找答案的过程中，他们积极参与公民与政治讨论。毫无疑问，年轻人的政治参与度将持续上升，我们应当给予充分支持。一个国家中，敢于表达观点并积极参与社会事务的公民越多，就越能为国家发展注入强劲动力，-丹尼洛夫总结道。

此次广播访谈通过多角度的讨论，进一步增强了社会各界对宪法改革的共识，也展现了哈萨克斯坦公民——尤其是广大青年群体——对国家未来的责任意识与参与热情。

【编译：阿遥】