智利极右翼政党候选人卡斯特当选总统

智利选举委员会对总统选举第二轮投票99.33%选票的计票结果显示，卡斯特与哈拉分别获得58.18%与41.82%的选票。

哈拉当天在社交媒体上发文承认败选，并祝贺卡斯特当选。智利现任总统博里奇在计票结果公布后致电卡斯特祝贺他胜选。

现年59岁的卡斯特将于明年3月11日就职。他以“变革的力量”为竞选口号，呼吁减少国家干预、削减公共支出和企业税负。在竞选过程中，他将政策重点放在公共安全领域，主张建设高安全级别监狱、加重对犯罪集团处罚以改善社会治安。他还计划大规模驱逐没有合法身份的移民，并加强边境地区管控。

在11月举行的智利总统选举首轮投票中，没有候选人直接当选。得票领先的哈拉和卡斯特进入第二轮角逐。

智利法律规定，总统选举中得票率超过50%的候选人直接胜出，若无候选人在第一轮投票中获得超过50%的选票，得票最多的两人将进入第二轮投票，得票多者当选总统。智利总统任期4年，不可连选连任。

卡斯特是德国移民后裔，1966年1月18日出生于智利首都圣地亚哥。他于1996年加入智利右翼政党独立民主联盟，直至2016年退出该党。

在1996年10月举行的智利市政选举中，卡斯特当选智利圣地亚哥首都大区布因市议员，到2000年卸任。2002年至2018年间，他连续四届当选智利国会众议员。2019年，卡斯特创立极右翼政党智利共和党。

这是卡斯特第三次参加智利总统选举。