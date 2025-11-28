托卡耶夫总统：真正听人民呼声的地方长官才能赢得信任

托卡耶夫指出，目前全国已建成统一的信息系统，乡村行政长官可以轻松受理和分析居民诉求，每一条诉求都必须得到具体答复。他表示：

“绝大多数群众来信反映的都是基础设施问题：修路、庭院改造、儿童游乐场等，这些本应在当地就能解决。但不少行政机关却敷衍了事，逼得老百姓只能向中央甚至总统办公厅投诉。群众对本地行政长官的信任度，从这些转到上级的信件数量就能一目了然。”

总统强调，时代在进步，人民诉求越来越高，这是全球趋势。行政长官必须以尊重、耐心和理解对待每一位居民，开展坦诚对话，尽可能在本地快速、高质量解决问题。为此，必须赋予他们相应权限，同时要及时向群众解释工作进展。

他特别提醒：

“‘批评才能纠错’，合理建议当然要听。但绝不能被别有用心、蓄意挑衅的人牵着鼻子走。真正的行政长官，是能把居民团结起来、带领大家一起干事的人。”

托卡耶夫透露，前不久他签署了《关于批准哈萨克斯坦共和国内政基本原则、价值观与方向》的总统令。他强调：

“这是一份极为重要的文件，将成为每一名公务员、特别是各级行政长官工作的根本指南。”

总统要求所有乡村行政长官把“倾听人民呼声”落到实处，真正让群众感到“问题有人管、声音有人听、事情有人办”，以此不断提升政府公信力和基层治理能力。

【编译：木合塔尔·木拉提】