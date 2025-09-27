政治舞台：哈萨克斯坦如何呼吁推动联合国改革

193个国家的全球舞台

联合国大会首次会议于1946年1月10日在伦敦召开。最初，它更像是一个论坛，随后逐步发展为国际法编纂进程的核心机构。

目前，安理会共有10个非常任理事国，由188个成员国选举产生，并需与5个常任理事国一道履行职责。

Фото: Видеодан алынған кадр

按照《联合国宪章》规定，一个国家若要加入联合国，需向秘书长递交正式申请，声明愿意履行《宪章》义务。安理会首先进行审议，需获得15个成员国中至少9个国家的支持，且5个常任理事国不得行使否决权。之后，申请提交至大会，只有在193个成员国中三分之二赞成的情况下，才可成为联合国成员。

Фото: Видеодан алынған кадр

美国的影响力

联合国会费分为强制性和自愿性两类。会费每三年根据各国GDP核算一次，是联合国经常预算的主要来源。

马吉利斯（议会下院）议员、外交官阿依古丽·库斯潘表示，美国是联合国最大捐助国，承担约22%的预算。但自特朗普上台以来，部分项目资金被削减。

Фото: Видеодан алынған кадр

哈萨克斯坦的分摊比例约为0.2%。根据联合国官网数据，2025年哈萨克斯坦需向经常预算缴纳445.8万美元。

如果一个国家连续两年未足额缴纳会费，将根据《宪章》第19条失去在大会的投票权，这将直接影响其国际声誉。

中等强国的角色

联合国是1919年成立的国际联盟的继承者。安理会由美国、英国、法国、俄罗斯和中国五个常任理事国组成，它们拥有否决权。只要其中任何一国反对，安理会决议便无法通过，这一机制常被指阻碍了组织在解决冲突上的效率。

例如，近两年美国多次否决要求以色列停止在加沙军事行动的提案，引发其他国家的不满。在本届联大会议上，托卡耶夫总统建议吸纳“中等强国”（Middle Powers）进入安理会，以提升组织代表性。

Фото: Видеодан алынған кадр

马吉利斯议员阿伊多斯·萨热姆认为，仅依靠五国无法阻止冲突的爆发：

—这并不容易，但趋势已经出现。美国和中国是联合国主要资助国，但它们也在减少会费，或将资金转向特定项目。像联合国教科文组织、世贸组织等机构都受到了影响。如今，联合国逐渐成为冷战时期的缩影，冲突各方拉拢亚洲和非洲国家选票，安理会陷入僵局。

冲突版图不断扩大

据瑞典专家统计，目前全球有60余起武装冲突，包括俄乌、以巴、印巴对峙等。

在大会上，法国总统马克龙宣布将正式承认巴勒斯坦国，强调此举并非与以色列利益对立。他指出，加沙战争两年间已造成6万人死亡，其中一半为平民。

Фото: Видеодан алынған кадр

截至目前，193个联合国成员国中已有147个承认巴勒斯坦国，其中包括11个欧盟成员国。而美国总统特朗普则将此举视为“合法化哈马斯、支持恐怖主义”。

“安理会章程需要重新审视”

托卡耶夫总统对加沙局势表达关切，呼吁立即停火、保护平民，并确保人道主义援助畅通无阻。他强调，大多数国家认为二战遗留下来的“敌国条款”已不合时宜，是时候启动《宪章》改革的讨论了。

—目前，我们面临着令人担忧的局势：限制军备的条约未能得到遵守，这意味着战略稳定正在瓦解。2024年，全球军费开支达到创纪录的2.7万亿美元。而全球暴力的代价也接近20万亿美元。因此，重建世界安全架构应成为国际社会的当务之急。哈萨克斯坦将继续扮演调解者和和平缔造者的角色。我们的选择是：平衡而非霸权，合作而非分裂，和平而非战争。-托卡耶夫说。

他还强调，必须降低核威胁风险，重启核大国高层对话，并推动多边合作。

—哈萨克斯坦愿意就核裁军和不扩散大规模杀伤性武器问题展开新的对话。我们可以通过非正式交流来加强《不扩散核武器条约》，并推动《全面禁止核试验条约》的实施。同时，我们呼吁落实此前提出的建立国际生物安全机构的建议。-托卡耶夫说。

Фото: Видеодан алынған кадр

走向团结：共同倡议拯救里海

在上海合作组织峰会上通过的《天津宣言》中，成员国呼吁安理会改革，将投票权拓展至亚洲、非洲、拉美等发展中国家。萨热姆指出，这一提议在伦理和法律上皆有合理性。

—托卡耶夫长期在联合国系统工作，深知其决策流程，因此能及时提出重要倡议。问题在于：谁的投票权更重？五大国，还是剩下的188个国家？现有机制导致国际平等被削弱，亟需调整。-他说。

值得注意的是，2011—2013年，托卡耶夫曾担任联合国秘书长副代表、日内瓦办事处总干事及裁军事务高级代表，是首位担任此职的哈萨克族人，也是中亚地区最高级别的国际公务员。

时任哈萨克斯坦外交部欧洲司副司长的库斯潘回忆道：

—托卡耶夫在联合国任职期间，重点推进核不扩散、常规军备控制，以及保护难民与移民权利。他同时推动在全球经济、卫生体系和劳工标准等问题上的讨论。

哈萨克斯坦与联合国的合作

自1992年加入联合国以来，哈萨克斯坦已成为可靠伙伴，并不断强化联合国在应对国际挑战中的作用。阿拉木图设有联合国可持续发展目标区域中心，为中亚及阿富汗国家提供平台。

Фото: Видеодан алынған кадр

联合国在哈境内开展的20余个机构和项目，涵盖消除贫困、公共健康、教育、性别平等、气候变化、人权等多个领域。

联合国驻哈常驻协调员萨兰戈·拉德纳拉格查表示，哈萨克斯坦政府与联合国签署的新合作框架《联合国可持续发展合作框架计划》将自2026年1月起实施，持续至2030年。我的首要任务是推动其落实，并协调各方力量。

—中亚是受气候变化影响最为严重的地区之一。哈萨克斯坦已制定到2060年实现碳中和的战略，这是实现可持续发展目标的重要一步。-她说。

【编译：阿遥】