新标准正式实施 哈中小学初级军事训练课程迎来重大改革

据国防部新闻处介绍，新规则由总参谋部组织动员工作司依据最新修订的《兵役法》和《军事爱国主义教育法》起草，旨在统一全国普通中学、技术与职业院校开展初级军事训练的组织形式和教学要求，明确对任课教师的资质要求，并大幅增加实践教学的实践环节。

最受关注的变化之一，是课程名称正式恢复使用具有历史传统的“初级军事训练”（алғашқы әскери дайындық）全称。课程内容将新增军人权利义务、社会保障待遇等实用模块，大幅增加野外教学课时，并加强有关军队现实服役条件的讲解。

Фото: Қорғаныс министрлігі

哈萨克斯坦国防部长顾问艾古丽·托列姆巴耶娃表示，此次改革旨在切实提高未来征兵对象接受军事训练的质量。她强调：

“我们要让这门课真正名副其实。这是公民进入军队的第一步准备。孩子们必须了解军人条例、服役期间的义务以及退役后的各项权利和保障。现在的军队不仅是一份职责，更是一份可以获得专业技能和继续深造机会的职业。我们希望中学生们提前了解这些真实情况。”

Фото: Қорғаныс министрлігі

对任课教师的资质要求也大幅提高：今后只有同时具备教育学专业背景并有过服役经历的人员才能教授初级军事训练课程。目前在岗的教师可继续留任。为鼓励更多退役军人从教，国防部将为服役满10年以上的退役军官提供免费教师资格再培训，培训将在国防部所属军事院校进行。

托列姆巴耶娃指出，此举将显著加强师资力量、提升学生对课程的信任度：

“学生们需要看到真正当过兵、懂军队的人来上课，这样才能消除对服役的恐惧和误解，也更能把军队的真实面貌讲清楚。”

Фото: Видеодан алынған скрин

新规则同时扩大现役部队在编部队的参与度：野外教学和军事日活动中的实践环节将大幅增加，部队连排长将直接参与部分课程，并带领学生参观驻地和训练场。初级军事训练教师的继续教育和资格提升，也将统一安排在军事院校、军事教研室及国防部直属培训机构进行，以确保教学内容紧贴现役部队实际。

新标准即日起在全国范围内施行。

【编译：木合塔尔·木拉提】