哈萨克斯坦正式实施发动机机油强制标识制度

据介绍，此前，能源部石油天然气化工与技术监管司已开展相关试点项目，并完成了实施标识制度所需的规范性法律文件制定工作。根据2025年11月22日第330-НҚ号修订文件，对贸易和一体化部长2024年9月27日第343-НҚ号命令作出的调整，凡属于以下海关商品编码（HS编码）的发动机机油产品，均须实施强制标识：2710198200、3403191000、3403199000、3403990000。

依据哈萨克斯坦共和国能源部长签署的相关命令，发动机机油标识与追溯管理规则已获批准，并在官方平台公布。能源部提醒，为继续合法开展经营活动，所有参与发动机机油流通的市场主体，均须在商品标识与追溯信息系统（ТТҚАЖ）门户网站完成注册。

商品标识是指在产品整个流通过程中——从生产或进口环节直至最终消费者——通过数字化手段对商品进行识别和全程追溯的机制。在该体系下，每一件产品都将被赋予一个唯一的 Data Matrix 二维码，即黑白相间的方形条码，其中加密包含商品信息、生产企业、生产日期及产品状态等内容，可用于验证产品的真实性和合法性。

官方指出，引入基于 Data Matrix 码的数字化标识制度，有助于保护市场免受假冒伪劣产品侵害，营造公平竞争环境，并提升商品流通和贸易活动的透明度。

有关发动机机油标识制度的详细信息，可通过商品标识与追溯统一运营方的官方网站查询。针对技术问题或系统操作咨询，相关主体亦可拨打免费服务热线 8 800 080 65 65 联系客服中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】