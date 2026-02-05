塔吉克斯坦正式接入Starlink卫星互联网

Starlink公司在社交平台X上发布消息称：“高速Starlink互联网现已在塔吉克斯坦上线。”这一消息随后也得到了埃隆·马斯克本人的转发确认。

根据Starlink官方覆盖地图，塔吉克斯坦已被列入可提供卫星互联网服务的国家名单。此前，在2025年底举行的“Dushanbe Invest-2025”论坛期间，“Starlink Tajikistan”公司与有关方面签署了相关许可协议。

报道称，对于以山区地形为主的塔吉克斯坦而言，卫星互联网具有显著优势。此外，该国现有互联网服务价格较高，Starlink的进入有望改善当地网络接入条件。

由此，塔吉克斯坦成为中亚地区第二个正式接入Starlink网络的国家。此前，哈萨克斯坦已于2025年8月13日正式加入该卫星互联网系统。

Starlink地图显示，中亚其余三国——吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦，预计将于2026年正式接入该网络。其中，乌兹别克斯坦计划在今年完成相关接入工作。

哈萨克斯坦在最初阶段率先将Starlink用于农村学校的互联网接入测试，目前，个人和机构用户已可自由使用该卫星互联网服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】