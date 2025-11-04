中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:45, 04 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦政府担保外债总额达159亿美元

    哈萨克国际通讯社讯）据财政部公布的数据，过去10个月内，哈萨克斯坦政府担保债务总规模达到35.5037万亿坚戈，约合646.95亿美元。而在今年1月1日，这一数字为608.13亿美元。

    哈萨克斯坦政府担保外债总额达159亿美元
    Фото: Рүстем Айтхожин / Kazinform

    统计数据显示，截至1月1日，政府外债规模为158.72亿美元（8.3097万亿坚戈），到10月1日增至159.08亿美元（8.7303万亿坚戈）。

    从表面上看，外债总额变化不大，但这并不意味着哈萨克斯坦在此期间几乎没有新增外部借款。事实上，政府在偿还部分债务的同时，也从多家金融机构获得了新的贷款。

    例如，哈萨克斯坦部分偿还了对国际复兴开发银行（36.65亿美元）、亚洲开发银行（14.65亿美元）、欧洲复兴开发银行（6500万美元）、伊斯兰开发银行（4900万美元）以及日本国际协力机构（1.49亿美元）的债务。而对德国政府信贷机构（500万美元）及外国商业银行（2亿美元）的债务则与年初持平。

    与此同时，来自亚洲基础设施投资银行（9.09亿美元）和中国进出口银行（2.14亿美元）的贷款规模有所增加。欧元债券（84.63亿美元）及在俄罗斯市场发行的政府证券（7.25亿美元）也出现增长。

    值得注意的是，财政部公布的数据仅包括政府担保的外部债务。而根据国际统计口径，哈萨克斯坦的总外债规模已超过1700亿美元。央行评估也显示，截至目前，哈萨克斯坦外债总额达1726.54亿美元。

    【编译：阿遥】

    标签:
    金融 统计 经济 财政部
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读