哈萨克斯坦政府担保外债总额达159亿美元

统计数据显示，截至1月1日，政府外债规模为158.72亿美元（8.3097万亿坚戈），到10月1日增至159.08亿美元（8.7303万亿坚戈）。

从表面上看，外债总额变化不大，但这并不意味着哈萨克斯坦在此期间几乎没有新增外部借款。事实上，政府在偿还部分债务的同时，也从多家金融机构获得了新的贷款。

例如，哈萨克斯坦部分偿还了对国际复兴开发银行（36.65亿美元）、亚洲开发银行（14.65亿美元）、欧洲复兴开发银行（6500万美元）、伊斯兰开发银行（4900万美元）以及日本国际协力机构（1.49亿美元）的债务。而对德国政府信贷机构（500万美元）及外国商业银行（2亿美元）的债务则与年初持平。

与此同时，来自亚洲基础设施投资银行（9.09亿美元）和中国进出口银行（2.14亿美元）的贷款规模有所增加。欧元债券（84.63亿美元）及在俄罗斯市场发行的政府证券（7.25亿美元）也出现增长。

值得注意的是，财政部公布的数据仅包括政府担保的外部债务。而根据国际统计口径，哈萨克斯坦的总外债规模已超过1700亿美元。央行评估也显示，截至目前，哈萨克斯坦外债总额达1726.54亿美元。

【编译：阿遥】