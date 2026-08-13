哈萨克斯坦选举政治文化走向直播——专家谈电视辩论新变化

在复盘以“法治与秩序——公正哈萨克斯坦之基”为主题的电视辩论时，依特库洛夫首先关注了政治传播方式发生的变化。他指出，如今各政党更加活跃，发言也更具感染力，而与选民之间的交流已不再只是经过事先录制和剪辑的片段。

“当前的整个政治宣传造势活动正朝着更加高质量、活跃和专业的方向发展，与以往的选举周期相比，专业化程度有了明显提升。过去，我们很难想象这些内容能够以如此开放的方式通过直播呈现出来。”依特库洛夫表示。

在这位政治评论员看来，这种开放性是本轮竞选活动的一项重要变化。观众不仅可以听到各政党事先准备好的立场，还能看到其代表面对棘手问题时如何作答、面对批评时作何反应，以及在无法通过后期剪辑修改回答的情况下，如何为自己的政策主张进行辩护。

Фото: Kazinform

与此同时，依特库洛夫认为，高水平的政治宣传背后，还应具备政治成熟度、专业素养以及对所提出解决方案承担责任的意识。各政党不仅要介绍自己的纲领，还需要能够用民众听得懂的方式将其表达出来。

“必须学会用简单、易懂的语言介绍自己的竞选纲领。”他强调。

在他看来，也正因为如此，各方需要合理利用社交网络平台的传播优势。Threads、Instagram以及Reels等平台能够帮助各政党将复杂的政策主张传递给庞大的受众群体。然而，这些平台也可能让人们以喧闹的口号、网络热梗或相互调侃取代实质性内容。因此，当代政治人物在使用这些传播工具时应当更加谨慎，避免让选民失望。

依特库洛夫将政党工作比作“缓慢钻透坚硬岩层”，认为这是一项需要热情、耐心和精确计算的长期工作。社交网络有时会让人产生一种错觉，似乎只要发布一条引发关注的视频，就能够迅速突破某个难题。但一段视频获得高关注度，并不意味着政党纲领具有更高质量，也不能直接说明其已经获得了选民的真正信任。

据他观察，此前的辩论经验表明，那些较少参与公开争执、很少出现在热门话题标签中，并且避免相互攻击的政党，在二维码投票环节反而可能获得更多支持。当一些竞争者在社交网络上争相吸引关注时，这些政治力量则在各地区更加平静地推进自身工作。

开放的另一面，是竞选参与者受到前所未有的关注。如今，不仅政党纲领的内容受到关注，其代表在辩论中为纲领进行辩护时所说的每一句话，同样受到审视。

“这将是我们政治史上规模最大的信息压力。我们必须对说出的每一句话、直播中的每一分钟负责。”依特库洛夫指出。

不过，他认为，这种压力并不只是风险，也意味着公众监督正在进入一个新的阶段。选民可以关注政党是否兑现竞选承诺，并在选举结束后重新审视这些承诺，将竞选期间的表态与议员今后的实际工作进行比较。

因此，在依特库洛夫看来，本轮竞选活动的热度最终应当转化为持续、系统的工作。各政党在各地区均设有代表机构，也拥有与民众开展日常对话的平台。