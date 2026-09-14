热巴金娜正式登顶WTA世界第一

据哈萨克斯坦网球联合会消息，热巴金娜成为WTA历史上第30位登顶世界第一的女子球员。

在本届美网四分之一决赛中，热巴金娜以3:6、6:1、6:4逆转击败中国选手郑钦文，晋级四强，并由此提前锁定世界第一。这一结果也终结了阿丽娜·萨巴伦卡连续99周占据世界第一的纪录。

最新排名显示，热巴金娜以9901分由第二位升至榜首。萨巴伦卡以7875分排名第二，两人相差2026分。美国选手杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）以7265分位列第三。

9月13日，热巴金娜在纽约举行的美网女单决赛中击败萨巴伦卡，职业生涯首次夺得美国网球公开赛冠军。

2026赛季也成为热巴金娜职业生涯最成功的赛季之一。她此前已夺得澳大利亚网球公开赛冠军，如今又将美网冠军和世界第一收入囊中。

热巴金娜夺冠并登顶世界第一后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向她表示祝贺，并称其登顶WTA世界排名是哈萨克斯坦体育史上的历史性成就。