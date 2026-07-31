哈萨克斯坦政府批准水电行业发展规划

据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫签署了相关决议。

该文件确立了国家水电开发利用的统一长期战略。在规划未来设施时，需考虑水资源可用性、能源系统需求、技术能力、环境制约因素以及吸引投资的条件。

该规划包括六大领域的30项活动。这些活动包括评估河流的水量平衡和能源潜力、建立规划设施的统一数据库、准备土地、建立水电站和蓄水库储备，以及人员配备和科技支持等问题。

这些研究将有助于选择合适的选址，确定未来设施的各项参数，并预测与供水和环境影响相关的风险。所有信息都将整合到一个数字平台上，该平台将成为政府机构和未来投资者获取信息的单一来源。

作为扩大发电能力计划的一部分，计划到 2030 年底至少新增 500 兆瓦水电装机容量。此外，还重视建设抽水蓄能电站。

新设施的投产将提高区域能源供应的可靠性和统一电力系统的稳定性。在选址时考虑了水平衡和自然保护要求，最大限度地减少对环境的影响。

因此，哈萨克斯坦将为水力发电潜力的开发建立系统的基础，从水资源研究和选址到专家培训和具体设施的调试。