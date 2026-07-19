政治学家：哈中关系已迈入“永久全面战略伙伴关系”新阶段

总统此次工作访问在政治和经济层面均内容丰硕。托卡耶夫总统与中国国家主席习近平举行了会谈，双方签署了《2027–2030年贸易与经济合作纲领及路线图》。

此次访问的核心议程之一是总统出席世界人工智能大会。哈萨克斯坦在此次大会上提出了一系列具有全球影响力的倡议，包括建立全球人工智能合作组织、启动“哈中数字桥梁”项目，并提议在阿斯塔纳举办该组织首次会议。此外，总统在论坛期间还与泰国及柬埔寨领导人举行会晤，就扩大贸易经济联系及数字技术领域的合作进行了探讨。

哈通社记者：总统将此次访问称为两国建交30周年之际，开启友谊与合作新阶段的重要契机。您认为此次访问最重要的政治成果是什么？

埃米列巴耶夫： 我认为，最重要的成果是签署了落实哈中“永久全面战略伙伴关系”的路线图。“永久全面战略伙伴关系”这一概念本身，就体现了这种关系的长期性，以及双方致力于多领域同步发展的决心。

对于哈萨克斯坦而言，关键在于将合作重点转向与国家发展优先事项高度契合的领域，即人工智能、数字化、机械制造、交通与物流。这些并非外界强加的计划，而是旨在实现哈萨克斯坦内部发展目标的具体工作。

有人认为哈萨克斯坦只是在跟随中国的议程，我完全不同意这种看法。恰恰相反，扩大与中国的合作，为哈萨克斯坦落实自身的经济多元化战略提供了额外契机。

过去，我国主要被视为原材料供应国，而今天，我们正在构建一个专注于高科技、优质生态环境、数字转型以及高附加值产品生产的“中等强国”经济体系。

哈通社记者：是否可以说，此次访问标志着哈萨克斯坦在对华关系中角色的转变？

埃米列巴耶夫： 当然。托卡耶夫总统的国际声望在此过程中发挥了重要作用。

他是一位职业外交官，深谙中国国情、语言、文化与思维方式。这极大地简化了两国间的互动。

在“中亚+中国”合作机制中，我国总统经常担任对话的协调者，这并非偶然。实际上，哈萨克斯坦正在成为中国与中亚国家之间的协调枢纽。

我国在“中亚+美国”机制中也发挥着类似的作用，这充分展现了哈萨克斯坦及其领导人日益提升的国际影响力。

哈通社记者：此次访问的关键文件之一是落实哈中双边协议的路线图。其实际意义何在？该文件为哈萨克斯坦经济开启了哪些机遇？

埃米列巴耶夫： 任何路线图的价值都在于它将政治共识转化为具体的执行机制。

访问期间，双方签署了总额超过150亿美元的70余项协议，涵盖了对哈萨克斯坦经济现代化至关重要的领域。

这类文件不局限于口头声明，而是明确了具体步骤、项目执行机制以及双方的义务。

目前，哈中双方专家已在着手落实这些协议。讨论的焦点已从声明转为具体的项目、明确的时间表和共同协作。

哈通社记者：访问期间，人工智能问题受到特别关注。总统提议建立“哈中数字桥梁”。这一倡议将如何加强两国的技术伙伴关系？

埃米列巴耶夫： 这是一项极其重要的倡议。表达在高科技领域合作的意愿是一回事，而建立具体平台、明确互动机制、共同项目和标准则是完全不同的层面。这就是“数字桥梁”理念的核心所在。

此外，哈萨克斯坦正在提出自己在人工智能领域的倡议。阿斯塔纳完全有能力举办不仅面向哈萨克斯坦和中亚，甚至面向全球的重大人工智能发展活动。

最重要的是，哈萨克斯坦在此并非仅仅是技术的接收方。我们正以平等伙伴的身份，与全球人工智能领域的领军国家之一开展合作。

当前，中国在这一方向上发展极其迅速。许多现代人工智能解决方案正是由该国的研究人员和企业开发，因此这种伙伴关系对哈萨克斯坦具有战略意义。

哈通社记者：这些协议是否可以看作是总统致力于将哈萨克斯坦打造为区域数字发展中心这一方针的延续？

埃米列巴耶夫： 纵观总统的政策，数字转型方向已系统实施多年。我国积极发展电子政务和数字公共服务，并将现代技术引入国家管理与社会领域。

国家元首从未忽视创新发展。现在，执行机构、企业界和全社会应当共同支持并落实这些举措，最终成果取决于此。

哈通社记者：除中国领导人外，托卡耶夫总统还与泰国及柬埔寨领导人进行了会晤。这是否意味着哈萨克斯坦正在扩大与东南亚国家的联系？

埃米列巴耶夫： 当然。这符合双方的利益。不仅是哈萨克斯坦，东南亚国家也对我国经济及合作潜力表现出浓厚兴趣。

这不仅涉及贸易和投资，旅游业的增长、直飞航班的加密以及人文交流的深化都在同步进行。

所有这些都直接影响着哈萨克斯坦民众的生活质量。

总体而言，我倾向于以务实的眼光而非地缘政治博弈的视角来评估国际关系。最重要的是评估此类合作能为经济和人民带来什么切实利益。我认为，总统正是遵循了这种务实的立场。

哈通社记者：总结此次访问，您认为哪些具体协议会对哈萨克斯坦的长期发展产生最大影响？

埃米列巴耶夫： 首先，人工智能、数字化以及高科技研发与应用领域的合作意义重大。

正是这些领域能够重塑哈萨克斯坦的经济结构。这不仅开启了引入新技术的渠道，还为建立联合科研中心、大学合作计划、实验室、初创企业及高科技产业铺平了道路。

所有这些将塑造一个品质全新的经济体系。如今，我国数字转型的成效已初步显现。许多公共服务已实现线上化，极大便利了民众生活。从到访哈萨克斯坦的外国专家口中，我们也经常听到对我国家数字服务高水平的评价。因此，进一步发展与中国的技术合作，极有可能成为提升哈萨克斯坦中长期竞争力的关键因素之一。

托卡耶夫总统此次访华，携带的是旨在实现具体成果的明确务实议程，因此可以说这是近期最具成效的访问之一。

此次中国之行内容扎实，涵盖了合作的核心领域。访问以签署一系列新协议、确立经贸合作路线图，以及推进旨在实现合作现代化的联合倡议而圆满结束。

另一个重要的意义在于，这次访问充分表明哈萨克斯坦与中国对深化合作有着共同的强烈意愿。两国都深刻理解彼此利益，并表现出以实际项目巩固战略伙伴关系的意愿。因此，这不仅是一次外交活动，更是推动哈中双边关系发展的关键一步。