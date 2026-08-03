政治学家伊戈尔·舍斯塔科夫：中亚正在向世界展示信任与合作的新模式

（哈萨克国际通讯社讯）在吉尔吉斯斯坦举行的中亚与阿塞拜疆国家元首非正式会晤，标志着地区合作进入新的发展阶段。围绕此次会晤的意义、哈萨克斯坦总统在推动中亚一体化进程中的作用，以及未来合作前景，吉尔吉斯斯坦智库型公共基金会“奥伊奥尔多”专家倡议中心主任、政治学家伊戈尔·舍斯塔科夫接受哈萨克国际通讯社采访，分享了自己的看法。

舍斯塔科夫认为，本次峰会的重要议题包括签署《二十一世纪中亚发展友好睦邻与合作条约》、吸纳阿塞拜疆扩大地区合作机制、发展交通物流通道，以及加强地区国家间的政治对话。

哈通社记者： 吉尔吉斯斯坦首次主办阿塞拜疆参加的中亚国家元首非正式会晤。您认为，这一机制在多大程度上已经从政治对话平台发展成为制定地区政策的完整机制？本次峰会对整个地区有何意义？

伊戈尔·舍斯塔科夫： 我认为，此次会晤的一个关键意义在于，随着阿塞拜疆积极参与中亚一体化进程，一个新的地区合作机制正在逐步形成。

尽管2025年阿塞拜疆与中亚国家之间的贸易额目前仍相对有限，仅略高于10亿美元，但这一数字保持稳定增长，说明巴库与地区国家之间的合作正在持续加强。

阿塞拜疆与中亚合作最具战略意义的方向之一，是发展交通物流通道，首先是跨里海国际运输路线，也就是中间走廊。当前，世界面临一系列地缘政治危机，传统运输路线正在发生变化，这一通道的重要性显著上升。

不久前，各方还对经伊朗的过境运输寄予厚望，但目前的军事政治局势实际上使这条路线面临很大不确定性。我认为，未来几年内，要讨论经伊朗实现全面货物过境运输将非常困难。在这种情况下，阿塞拜疆作为新型交通物流体系关键节点之一的作用必然会上升。

此外，去年各方还积极讨论了发展赞格祖尔走廊的前景，将其视为重要交通方向之一。

中亚国家拥有的替代运输路线越多，物流多元化的机会越大，地区经济就越稳定。

还应指出，自独立以来，阿塞拜疆一直同所有中亚国家保持良好关系。我不记得我们的国家之间在经济或外交政策领域存在过严重分歧。多年来，各方建立了稳定合作关系，如今这些关系正在转化为具有前景的联合项目。

合作不只涉及交通物流和能源，旅游领域同样具有巨大潜力。这些合作有助于巩固地区地位，并提升其在国际舞台上的影响力。如今，我们已经不能只将其称为“5+1”机制，而可以视作一种正在逐步形成自身主体性的全新地区合作模式。

此外，阿塞拜疆还是突厥国家组织的积极成员。近年来，该组织不断加强与中亚的合作。巴库拥有较强的投资潜力，这也为实施联合项目创造了更多机会。

因此，如今不能只把阿塞拜疆视为交通合作伙伴，还应把它视作新地区合作空间中的重要投资和经济参与方。

哈通社记者： 总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫将完成《二十一世纪中亚发展友好睦邻与合作条约》签署程序称为近年来取得的重要成果之一，并指出该文件正在为地区合作构建新的政治框架。您认为，这一条约能否推动中亚国家合作迈上新台阶？

伊戈尔·舍斯塔科夫： 近年来，在全球地缘政治局势复杂的背景下，中亚国家取得了非常重要的成果。

首先，地区国家解决了与国界有关的一系列重大问题。以吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦为例，去年两国签署了最终划定国界的条约。这个问题持续了30多年，曾长期引发严重争议，甚至导致武装冲突。

如今，吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦之间的边界已经成为和平边界。

纵观全球议程可以发现，当今许多武装冲突都与领土争端和国界问题有关。在这样的背景下，中亚展示出一种完全不同的模式，即相互理解、合作与寻求妥协的模式。

上海合作组织成员国也完全可以借鉴这一经验，因为该组织部分成员国之间有时也会出现边界争议。

与此同时，世界主要力量对中亚的兴趣也在不断上升。

过去首先出现的是“中亚+日本”合作机制，随后又出现了中亚与美国的合作机制，而且最初主要停留在外长层面。如今，欧盟、德国、意大利等国家和地区组织已开始在国家元首层面同中亚开展合作。

中亚国家领导人在白宫同美国总统唐纳德·特朗普举行会晤，也具有历史意义。这是美国总统首次以这一形式接待中亚所有国家领导人。

所有这些事实都表明，中亚在全球政治和经济中的地位正在迅速上升。

此外，今年秋季还将举行“中亚—韩国”峰会，这同样说明国际社会对这一地区的关注持续增强。

因此，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于中亚正经历现代历史上最成功发展阶段的表述，完全符合现实情况。

作为后苏联空间最有经验的外交家之一，他非常准确地概括了近年来最重要的成果，即地区国家之间已形成高水平的相互理解。正是这一点，使中亚在全球局势极不稳定的情况下成为稳定地区。

如今，我们所讨论的已经不只是国家之间的毗邻关系。我们正在真正成为朋友，并准备共同解决经济、安全和可持续发展领域的战略问题。

哈通社记者： 近年来，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统持续提出加强地区合作、发展政治对话、提升交通互联互通、扩大经贸合作以及构建中亚共同安全架构等倡议。您认为，他的政策在多大程度上推动了地区国家当前这种前所未有的互信与合作？哈萨克斯坦在形成新的地区一体化模式方面发挥着怎样的作用？

伊戈尔·舍斯塔科夫： 正如我刚才所说，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫是后苏联空间最有经验的外交家之一。在他的参与下，不仅形成了哈萨克斯坦外交政策的理念和基本框架，也逐步形成了后来影响中亚及独联体空间合作发展的相关原则。

托卡耶夫在联合国讲坛上的发言始终具有重要意义。毫无疑问，哈萨克斯坦如今是推动中亚持续发展的重要保障力量之一。

作为专家，我可以说，在分析世界主要媒体有关本地区的报道时，哈萨克斯坦无疑仍然处于领先位置。当然，也必须看到乌兹别克斯坦近年来的积极表现，但长期以来，战略伙伴和国际投资者在评估是否投资、如何开展合作以及实施哪些项目时，往往都会通过哈萨克斯坦来判断整个地区的合作前景。

因此，现代地区政策的基本原则，在很大程度上是在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫参与下形成并不断完善的，这项工作如今仍在继续。

他在本次论坛上指出，中亚国家之间目前已形成高水平的相互理解。我认为，这一表述非常准确地体现了他的工作成果，也反映了当前本地区形成的外交格局。

哈通社记者： 托卡耶夫总统在讲话中提出，应推动条约相关条款落地，并制定具有明确合作目标的长期联合行动计划。您认为，未来几年哪些合作方向应成为优先重点？

伊戈尔·舍斯塔科夫： 我们还是用数字说话，因为数字始终是衡量实际合作最客观的指标。有关友谊与合作的话可以说很多，但真正能够体现一体化水平的，还是经济数据。

2020年至2024年，中亚国家之间的贸易额几乎增长一倍，超过120亿美元。在我看来，这一增长趋势正是地区国家合作质量的体现。

当然，实际潜力远不止于此。我认为，贸易规模不应只是120亿美元，而有望达到约300亿美元，因为目前我们还没有充分利用扩大合作的所有机会。但毫无疑问，这一指标将继续增长。

与此同时，仍有一些过去遗留下来的问题需要解决，其中之一就是建立水资源与能源联合机制。当时，各国未能就此形成统一立场，但如今我们看到，各方对话水平已经完全不同，寻找妥协方案的意愿也明显增强。

阿斯塔纳以及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫本人积极参与地区事务，无疑对此发挥了重要作用。只要观察近年来中亚国家领导人之间联系变得多么密切，就能看出这一点。其中，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦之间的互动最为积极。各国领导人定期互访，并不断签署合作协议。

目前已经确定，下一届中亚国家元首峰会将在阿什哈巴德举行。这也说明，我们正在逐步形成一个完整的中亚“五国机制”。

发展交通物流路线以及扩大地区过境运输能力，正变得越来越重要。与吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦不同，哈萨克斯坦拥有通往里海的通道，这极大拓展了发展国际运输走廊的可能性。

谈到哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的作用，我还想强调一个非常重要的方面。他在同域外战略伙伴合作时，始终维护的不仅是哈萨克斯坦自身的外交和经济利益，也包括整个中亚的共同利益。

哈萨克斯坦长期高度重视地区安全问题，如今讨论的已经是构建整个地区的韧性。哈萨克斯坦总统不久前访问鄂木斯克并同弗拉基米尔·普京举行会谈，其中涉及乌克兰冲突对中亚影响等敏感问题，这再次体现了这一政策方向。

如今，中亚国家领导人已经不像20世纪90年代那样，只代表本国利益，而是越来越多地从地区立场出发。因此，各方正在持续讨论大型联合项目，寻求相互理解和协调一致的解决方案。

中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目就是一个很有代表性的例子。多年来，这一项目一直未能落地。尽管从形式上看，它涉及三个国家，但显然，其实施将影响整个地区的利益，其中也包括作为关键交通伙伴之一的哈萨克斯坦。

正是中亚国家目前形成的高度相互理解，成为推动这一大型项目启动的重要动力。该项目不仅对地区具有意义，也将影响全球交通运输体系。当前，由于军事冲突导致传统物流路线不断变化，类似项目具有越来越重要的战略意义。

哈通社记者： 托卡耶夫总统特别谈到哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦关系，称哈萨克族和吉尔吉斯族是拥有共同起源、共同历史并相互支持的兄弟民族。他还高度评价吉尔吉斯斯坦取得的发展成就，并指出吉尔吉斯共和国的繁荣是整个中亚稳定的重要因素。当前两国战略伙伴关系发展如何？

伊戈尔·舍斯塔科夫： 我们还是用数字来说明问题。去年，吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦之间的贸易额增长近20%，超过20亿美元。今年上半年，贸易仍保持积极增长态势。

如果两国之间存在任何严重问题，而过去确实曾出现过一些问题，那么贸易额一定会最先反映出这些困难。但如今，我们看到的是完全不同的局面。

两国已经提出将双边贸易额提升至30亿美元。我认为，这远远不是上限。过去还曾提出过达到50亿美元的目标。实现这一目标具备充分条件，因为两国金融机构合作发展顺利，合资企业持续运营，经济联系不断扩大。

哈萨克斯坦对吉尔吉斯斯坦还具有重要战略意义，因为吉尔吉斯斯坦主要交通路线都经过哈萨克斯坦境内。从某种意义上说，经哈萨克斯坦的货物过境运输，是吉尔吉斯斯坦经济的生命线。吉尔吉斯斯坦没有出海口，因此同哈萨克斯坦之间的铁路和公路交通对我们具有原则性意义。

不过，两国合作远不止经济领域。旅游也发挥着非常重要的作用，从某种意义上说，旅游本身就是民间外交的一部分。如今，在阿拉木图和阿斯塔纳可以看到许多吉尔吉斯斯坦公民，在伊塞克湖和比什凯克也可以看到许多哈萨克斯坦游客。此类交往正在成为连接两国人民的重要纽带。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还在讲话中提到，哈萨克斯坦支持吉尔吉斯斯坦竞选联合国安理会非常任理事国。这是兄弟般支持的重要体现。

我认为，这些事实本身比任何有关友谊、合作和联盟的言辞都更具说服力。哈萨克斯坦在这一对吉尔吉斯斯坦具有原则意义的问题上给予支持，充分体现了两国之间的高度相互理解。

尤其是托卡耶夫总统强调，吉尔吉斯斯坦进入联合国安理会后，不仅将代表本国利益，也将代表整个中亚地区的利益。在我看来，这将为两国合作开启新篇章。

此外，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫本人拥有丰富的联合国工作经验。哈萨克斯坦在同联合国开展合作、参加维和任务，以及建立专门研究安全、稳定和人道主义援助问题的地区中心方面积累了成功经验，其中也包括阿富汗方向的工作。

因此，可以肯定地说，吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦之间的战略伙伴关系目前发展顺利，相关事实已经充分说明了这一点。贸易额只是两国合作最直观的指标之一。

我认为，未来几年，两国合资企业数量将继续增加，经济合作将进一步扩大，双边贸易额也将相应增长。