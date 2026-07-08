政治学者：明确意识形态定位是政党形成稳定支持基础的关键

—政党的意识形态基础具有十分重要的意义。在政治学研究中，通常会通过中间派、右翼和左翼三个维度来划分政党的意识形态定位。但在哈萨克斯坦，目前很难将各政党简单归类为“右翼”或“左翼”，因为我们尚未形成真正意义上的纯粹左翼或右翼政党。从其政治立场来看，多数政党更接近中间派，可以被视为中偏左或中偏右的政党。通过分析国内各政党的纲领可以发现，它们提出的主要目标存在较高相似性，往往围绕同一类议题展开。例如，改善社会发展水平、推动经济增长以及加强人力资本建设，都是各政党普遍关注的方向。这种共同点在当前政党体系中依然较为明显。如果一个政党无法建立清晰的意识形态基础和明确的政治定位，就很难形成稳定且长期支持自己的选民群体，-她表示。