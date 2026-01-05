政治学者：粮食如同“世界货币” 哈萨克斯坦持续夯实粮食安全基础

法尔哈德·卡谢诺夫指出，总统的新年致辞不仅是一项节日传统，更是哈萨克斯坦政治文化的重要组成部分。这类讲话通常用于总结过去一年的发展成果，明确未来重点方向，同时为社会营造共同的情绪氛围。对广大民众而言，这是一次“对表时刻”，有助于理解国家在国内外环境中的整体状态以及下一阶段的发展目标。

在评价2025年的发展成果时，卡谢诺夫指出，国家实施了一系列具有战略意义的基础设施项目，包括铁路和公路建设。这对于地域广阔、区域联系高度依赖交通体系的哈萨克斯坦而言，具有重要意义。同时，社会领域的投入也持续扩大，新建100所学校已成为年度常态化成果，而非一次性专项计划。这在当前人口增长和青年群体规模扩大的背景下尤为关键。

专家同时强调，住房保障和粮食安全方面的成效同样值得关注。哈萨克斯坦已连续第二年实现粮食高产，这得益于农业技术的引入以及对农业领域的持续投资。

卡谢诺夫表示，发达的农业生产不仅关系到国内粮食供应的稳定，也直接影响国家的出口能力和经济韧性。正如国家元首所强调的那样，粮食仍然是重要的“世界货币”，为国家在国际经济舞台上开展政策协调提供了有力支撑。在全球政治经济形势动荡的背景下，哈萨克斯坦2025年实现了6%的经济增长，显示出较强的抗风险能力，并逐步成为区域内稳定发展的重要力量。

此外，总统宣布2026年将被确定为“数字化与人工智能之年”。卡谢诺夫认为，这一决定体现了国家对全球科技趋势的清醒认知以及主动融入新一轮技术变革的战略选择。

他指出，数字化转型离不开完善的教育和信息基础设施建设。因此，政府正着力推动高速互联网覆盖、稳定电力供应以及专业人才培养。同时，对教育、科研和医疗体系的系统性支持被明确为长期重点方向，包括提高教师薪资、加大青年投入和促进科研发展，这些都构成了数字经济发展的基础支撑。

在内政层面，卡谢诺夫认为，新提出的内政理念同样具有重要意义。该理念以勤奋、诚实和建设性劳动为核心价值，体现了国家对社会发展方向的价值引导。

他总结称，总统的新年致辞在内容上实际上浓缩了国情咨文的主要思想，不仅明确了社会经济优先事项，也勾勒出未来政治改革的方向，包括宪法层面的制度调整。在全球格局深度调整、国际环境复杂多变的背景下，哈萨克斯坦既面临挑战，也迎来了新的发展机遇。

【编译：达娜】