政治学者：特朗普致托卡耶夫贺信释放政治信号

哈萨克斯坦政治学者鲁斯帖姆·穆斯塔芬认为，从贺信内容、递交层级以及对延续战略伙伴关系的重视来看，华盛顿有意进一步加强与阿斯塔纳的关系。

穆斯塔芬表示，目前哈美两国之间的对话已使双边关系达到历史最高水平。

他说：“这封贺信于9月12日，即距离12月16日还有95天时，由美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔在新德里与托卡耶夫总统会晤期间转交。特朗普在信中表示‘高度评价两国扩大后的战略伙伴关系’，并将进一步推进相关工作与其当前总统任期联系起来。这里存在明确的政治信号。”

穆斯塔芬指出，贺信通过高级别渠道转交，其中还对哈萨克斯坦总统作出了个人评价，并明确表达了继续合作的意愿。

“如果单独来看，每一个细节都可以被视为外交礼节的一部分。但综合来看，这体现出白宫希望与阿斯塔纳保持直接联系，并巩固此前已经达成的相关共识。”他说。

穆斯塔芬同时提及总统府此前发布的官方消息。托卡耶夫已邀请特朗普访问哈萨克斯坦，双方计划在2026年12月迈阿密二十国集团（G20）峰会期间继续讨论双边议程。

“因此，这封贺信从内容形式上看具有礼宾性质，但从实际作用来看，则具有政治意义。”穆斯塔芬说。

这位政治学者还特别谈到特朗普在贺信中将托卡耶夫称为“坚强而勇敢的领导人”。

穆斯塔芬表示，在特朗普的外交话语中，对一个国家的评价往往与对该国领导人决策能力以及落实既有共识能力的评价联系在一起。

他回顾说，在2025年11月6日于华盛顿举行的“中亚五国+美国”（C5+1）机制会晤期间，特朗普也曾作出类似评价。当时在回答有关是否可能访问哈萨克斯坦的问题时，特朗普两次称托卡耶夫为杰出的总统，同时没有排除访哈的可能性。穆斯塔芬认为，此次在书面贺信中再次出现类似评价，体现了特朗普这一立场的稳定性。

穆斯塔芬指出，对华盛顿而言，伙伴关系的可预期性十分重要。哈萨克斯坦在与俄罗斯和中国保持密切经济及基础设施联系的同时，也在不断拓展与美国和欧盟的关系。在他看来，能够与各方保持良好、稳定的关系，体现了外交政策的成熟性。

他还将托卡耶夫长期积累的外交经验视为一个重要因素。托卡耶夫曾担任哈萨克斯坦外交部长和联合国副秘书长。穆斯塔芬认为，这样的职业经历有助于在需要同时兼顾多个大国利益的问题上作出适当决策。

穆斯塔芬表示，在两国总统之间的信函往来中，这类表述首先有助于为领导人之间的直接对话创造良好基础，并提升已达成共识的政治分量。公开确认伙伴关系的地位，有助于增强互信，并提高延续高层交往的可能性。

谈及美国现政府如何看待哈萨克斯坦时，穆斯塔芬指出，华盛顿将哈萨克斯坦视为其在中亚地区的主要伙伴之一。这主要基于哈萨克斯坦的经济规模、资源潜力、地理位置以及相对完善的双边条约和法律基础。

据他介绍，哈萨克斯坦占中亚地区国内生产总值总量的60%以上，并占该地区与美国贸易额的约75%。

穆斯塔芬指出，“扩大后的战略伙伴关系”这一表述于2018年1月写入两国总统联合声明。同时，他强调，哈美之间不存在军事政治同盟关系。因此，在他看来，这一表述主要意味着双方在多个领域保持高水平合作以及持续稳定的政治对话。