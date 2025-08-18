哈萨克斯坦政府批准一系列数字倡议

会议议程讨论了四个议题，并听取了数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫的工作报告。

根据数字化指挥部决定：

— 批准了国家机关信息系统整合综合计划；

— 批准了人工智能数据阵列使用规章及其实施方案；

— 已确定完成政府智能数据（Smart Data Ukimet）平台国家数据整合工作的截止日期。采用新哈希算法的整合工作应于今年9月1日前完成，所有数据应于今年12月1日前迁移至该平台；

— 政府雇员将于今年9月15日前转移至AITU国家通讯软件。

Фото: Үкімет

总理强调高质量、及时落实已通过文件的重要性。

- 国家元首设定了哈萨克斯坦成为欧亚大陆数字中心的目标，并已制定具体任务。今天，数字化指挥总部已通过了对所有国家机关和组织具有约束力的决议。该决议旨在改善信息安全，提高国家机关的效率。 -别克帖诺夫说。

根据国家机关信息系统整合综合规划，将创建224个信息组件平台。这将降低整合的人工成本，并解决信息系统在功能和统计差异方面的重复问题。如今，国家机关和准国有部门组织拥有超过355个信息系统和网络资源，并在“电子政务”框架下运行。

人工智能数据阵列使用规则及其实施方案已获批准。该文件探讨了构建人工智能技术发展数据库的问题。这些规则为信息的收集、验证和结构化提供了统一的标准。

Фото: Правительство РК

作为在政府智能数据平台上收集国家非个性化数据工作的一部分，已批准一份必须向该平台转移的数据库清单。

会议讨论了大规模实施AITU国家通讯系统（AITU National Messenger）的问题。该系统的试点工作已在数字发展、创新和航空航天工业部进行，目前该服务将推广至所有国家机构和准国有企业。

【编译：小穆】