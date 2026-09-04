托卡耶夫祝贺梅洛尼政府创意大利执政时间新纪录

“值此意大利共和国历史上任期最长的政府组建之际，我谨向总理焦尔吉娅·梅洛尼致以最诚挚的祝贺。她睿智而果断的领导力，以及捍卫意大利国家利益和尊严的坚定立场，为国家经济稳定发展和国际声望提升作出了贡献。我高度评价她个人为巩固哈萨克斯坦与意大利之间的友好关系和战略伙伴关系所作的贡献。我愿在今后继续保持密切合作。祝愿梅洛尼总理在国家公务中取得更大成就，祝愿意大利人民进一步繁荣发展、不断进步。”托卡耶夫总统在X社交平台个人账号上写道。

值得一提的是，9月4日，梅洛尼领导的意大利内阁连续执政达到1413天，超过西尔维奥·贝卢斯科尼第二届政府的执政时间。由此，梅洛尼政府创下了意大利政府执政时间的新纪录。

梅洛尼政府于2022年10月22日宣誓就职。此前的纪录由贝卢斯科尼第二届政府保持，该政府从2001年6月执政至2005年4月，共计1412天。

去年5月，意大利总理曾对哈萨克斯坦进行正式访问。

在首都举行的“意大利—哈萨克斯坦”商业论坛上，两国相关机构签署了10份合作备忘录，总金额达1.8亿欧元。