韩政府回应金正恩表态：韩美联演不针对朝方

统一部官员当天在中央政府首尔办公楼接受记者采访时做出如上表述。该官员指出，韩美联合军演是旨在捍卫国民生命与安全的防御性联演。对于金正恩出面直接谴责韩美联演实属罕见的意见，该官员表示，统一部认为金正恩重申朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正此前就韩美联演表明的立场。

金正恩18日访问平安南道南浦造船厂视察5000吨级新型驱逐舰时谴责韩美“乙支自由护盾”联演，称美韩联合军事演习昭示了其对朝鲜的强烈敌意。本月14日，金与正发表谈话就韩美调整“乙支自由护盾”联演部分训练的安排一事称，这种小计谋无法赢得朝方关注。

另据报道，韩国总统办公室20日就朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正抹黑韩方旨在恢复韩朝互信的举措一事表示遗憾。

总统室表示，政府定将结束韩朝敌对和对抗的时代，开启韩朝和平共处与共同发展的新时代。李在明政府为韩半岛和平采取的先行措施，并非为追求单方利益或顾及他方，而是旨在确保韩朝双方的稳定与共同繁荣。

据朝中社当天报道，金与正前一天声称韩国并非朝鲜的外交对象。金与正表示，无论是打着“保守政府”的旗号，还是戴着“民主政府”的帽子，韩国历届政府对朝鲜的对抗野心一脉相承，李在明并不是能够改变这一历史潮流的伟人。