马吉利斯议员：哈萨克斯坦正迈向以人力资本为核心的发展模式

霍扎纳扎洛夫指出，此次宪法改革旨在回应国家发展模式、治理体系以及社会新诉求。与以往不同，本次宪法草案的筹备采取了新的工作模式，充分体现了公开透明和广泛社会参与的原则。

—地方代表、专家学者以及公民社会组织积极参与了宪法改革委员会的工作。通过数字平台，我们收集并系统梳理了数千条建议。这种机制扩大了社会对决策过程的参与范围，也有助于增强民众对国家机构的信任，-他说。

他强调，提议的草案并非对既有制度的简单复制，而是在借鉴国际经验的基础上，立足本国实际作出的自主选择。文件在坚守社会核心价值观、延续历史传统的同时，也对当代挑战作出了回应。

霍扎纳扎洛夫进一步表示，新宪法将强化人权与人格尊严的优先地位，明确人民是国家主权的载体和政权的源泉。同时，独立的单一制国家结构和领土完整被确立为国家地位不可动摇的基础。

—宪法将教育、科学、文化和创新确立为战略优先方向。这表明国家正从资源依赖型发展模式，逐步转向以人力资本为核心的长远发展路径，—他指出。

此外，在数字化转型背景下，保护公民在数字空间的权利、保障个人数据安全等内容首次被纳入宪法层面。在国家治理结构调整方面，草案提出设立一院制议会——库鲁尔泰，旨在强化其监督职能并提升政党的责任意识。

据霍扎纳扎洛夫介绍，新宪法还将扩大公民法律保障范围，引入更多司法公正机制，明确律师职业的特殊地位，并加强对知识产权的保护。

—这些拟议的变革在保持制度延续性的同时，为国家治理体系的现代化提供了新的空间。新宪法既是面向长期制度建设的战略蓝图，也是建设强大、公正与稳定之哈萨克斯坦的重要基础，—霍扎纳扎洛夫总结道。

【编译：阿遥】