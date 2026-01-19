叙利亚政府与库尔德武装签署停火协议 推进全国统一进程

这份停火协议是双方签署的一项更广泛的14点全面协议的组成部分，该协议旨在推动叙利亚民主力量逐步融入叙利亚军队及国家机构体系。

叙利亚总统艾哈迈德·沙拉在大马士革发表讲话时表示，此项协议将使中央政府恢复对东部和北部三个省份——哈塞克、代尔祖尔和拉卡的有效控制，重振国家机构在这些地区的权威。

据英国广播公司报道，沙拉总统与叙利亚民主力量指挥官马兹卢姆·阿卜迪共同签署的协议明确规定：叙利亚政府将接管民事机构、边境口岸以及石油和天然气田的控制权；叙利亚民主力量的军事与安全人员将并入叙利亚国防部和内政部；大马士革同时承担起看管关押数万名“伊斯兰国”（在哈萨克斯坦被列为禁绝组织）外国武装分子的监狱和拘留营的责任。

2024年12月，长期执政的巴沙尔·阿萨德政权倒台后，新任总统沙拉即明确表示，将致力于把库尔德武装力量及地方行政机构全面纳入国家统一框架。2025年3月，叙利亚民主力量与过渡政府曾签署相关初步协议，但近一年时间里执行严重滞后，双方持续互相指责对方违反协议。

就在上周，叙利亚总统签署了一项关于保障库尔德人权利的总统令。该文件被视为在制度层面正式承认叙利亚库尔德族群的文化、语言及公民权利的重要举措，有助于巩固国家团结与民族和解进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】