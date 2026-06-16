哈萨克斯坦正讨论向基于登记系统的人口普查模式过渡

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在研究向基于登记系统的人口普查模式过渡。为期三天的国家技术研讨会日前在阿斯塔纳开幕，会议重点讨论以行政数据和统计登记系统为基础开展人口普查的准备工作。

本次研讨会汇集了政府部门代表、国际组织和统计领域专家，旨在探讨哈萨克斯坦国家统计体系现代化的下一步发展方向。

会议期间，与会代表将对行政数据的现状和质量进行评估，分析各国家信息系统是否具备服务人口普查的条件，同时研究统计登记系统的发展方向，并就哈萨克斯坦向登记式人口普查转型提出建议。

此次活动是在联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）和联合国人口基金（UNFPA）共同推动的区域项目框架下举行。

哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局副局长古丽米拉·卡劳伊洛娃（Гүлмира Қарауылова）表示，哈萨克斯坦正根据联合国关于2030年人口普查周期的建议，持续推进统计登记系统建设，并扩大行政数据的应用范围。

她说：“数据质量、国家信息系统建设水平以及部门间协作机制，是成功实施登记式人口普查的关键因素。目前，国家统计局正在完善人口统计登记系统，并与各政府部门共同评估信息资源的准备情况。我们相信，此次研讨会将有助于形成进一步完善国家统计体系的务实方案。”

研讨会议程包括多个专家讨论环节和实践交流活动，相关政府部门代表将围绕登记式人口普查实施路径展开深入研讨。

联合国人口基金驻哈萨克斯坦代表兼吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦国别主任钦韦·奥贡纳（Chinwe Ogbonna）表示，联合国人口基金将继续支持哈萨克斯坦推进新一代人口普查和现代统计体系建设。

他说：“向基于登记系统的人口普查模式过渡，是构建高效、可持续国家统计体系的重要一步。这一进程的成功取决于行政数据质量、数字基础设施发展水平以及政府部门之间的紧密协作。联合国人口基金支持哈萨克斯坦引入国际标准，并愿在各阶段提供专业支持。”

专家认为，登记式人口普查有助于提高统计数据质量，减轻民众参与普查的负担，并为政府决策提供更加及时、准确的信息支持。