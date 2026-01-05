总统详解税收改革：平衡财政需求与民众福祉是关键

托卡耶夫表示，税收改革引发讨论完全正常，但无需制造恐慌。类似改革在许多国家进行。

国家元首在访谈中指出，他要求政府制定透明易懂的新税法典，并亲自指示将增值税最高税率分阶段下调。

总统强调，新税法典注重建立国家、企业和公民间的伙伴关系。

“这种相互补充的体系将使纳税不再被视为负担。归根结底，纳税是现代社会契约的体现：纳税换取服务、基础设施、安全环境和新机遇。它也是重新分配负担、支持弱势群体、促进活跃经济环境的手段。”托卡耶夫总统说。

他指出，财政政策成效取决于实施质量和纳税人素养。

“纳税从单纯义务转变为爱国主义的最高体现。这也是反腐败最直接的途径。”总统说。

托卡耶夫总统同时回应了改革对价格和收费的影响担忧，承诺通过优化预算和针对性措施保护民众福祉。

此前在访谈中，他将2025年视为改革转折年，这为税收调整奠定了基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】