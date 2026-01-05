中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:05, 05 一月 2026 | GMT +5

    总统详解税收改革：平衡财政需求与民众福祉是关键

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在接受《突厥斯坦报》专访时，就新税法典引发的热议作出回应，强调改革旨在重构税收体系，确保经济稳定增长，同时维护社会公平。

    салық
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    托卡耶夫表示，税收改革引发讨论完全正常，但无需制造恐慌。类似改革在许多国家进行。

    国家元首在访谈中指出，他要求政府制定透明易懂的新税法典，并亲自指示将增值税最高税率分阶段下调。

    总统强调，新税法典注重建立国家、企业和公民间的伙伴关系。

    “这种相互补充的体系将使纳税不再被视为负担。归根结底，纳税是现代社会契约的体现：纳税换取服务、基础设施、安全环境和新机遇。它也是重新分配负担、支持弱势群体、促进活跃经济环境的手段。”托卡耶夫总统说。

    他指出，财政政策成效取决于实施质量和纳税人素养。

    “纳税从单纯义务转变为爱国主义的最高体现。这也是反腐败最直接的途径。”总统说。

    托卡耶夫总统同时回应了改革对价格和收费的影响担忧，承诺通过优化预算和针对性措施保护民众福祉。

    此前在访谈中，他将2025年视为改革转折年，这为税收调整奠定了基础。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    税务 总统 社会 经济
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读