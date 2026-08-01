古特雷斯警告强厄尔尼诺正在增强 呼吁采取行动应对全球极端高温

强厄尔尼诺预计持续增强

古特雷斯表示，两个月前他曾警告厄尔尼诺现象已近在咫尺，如今它已经到来，并不断加剧全球热浪。

他说，今年夏季已经出现创纪录高温，西班牙、法国等地发生严重野火，数千人在高温中死亡。今年6月和7月，全球海表温度也创下纪录。

世界气象组织在所发布的预测报告中表示，来自多个全球主要制作中心的多模式集合预报显示，在主要监测区域，季节平均海表温度距平预计将超过2.9摄氏度。与此同时，正印度洋偶极子预计也将形成，并与全球海洋异常偏暖共同作用，影响未来数月全球天气型态，放大干旱、洪水和野火等风险。

世界气象组织预计，到10月底，全球几乎所有陆地区域气温都将高于常年水平，并可能打破季节性纪录。

多地面临高温和降雨变化

古特雷斯指出，厄尔尼诺带来的不仅是高温，还将对全球降雨型态产生深远影响。

他说，目前印度季风降水已远低于平均水平，而未来情况预计将进一步恶化。

根据世界气象组织预测，从中美洲和加勒比地区到南美洲部分地区、南亚、西南太平洋、欧洲和非洲部分地区，未来几个月将出现更加炎热、更加干燥的天气。

世界气象组织表示，2026年8月至10月期间，印度次大陆、澳大利亚南部和东部、中美洲南部和加勒比部分地区、南美洲西北部及北欧更有可能出现低于常年水平的降雨；而非洲之角大部分地区、中亚部分地区、南欧、北美西部（北纬45度以南）以及南美洲东南部则更可能出现高于常年水平的降雨。

极端高温危及生命和生计

古特雷斯表示，气候危机正在加速加剧。

他说，极端高温长期以来被称为“沉默的杀手”，但全球因高温导致的死亡人数实际上被严重低估，许多相关死亡并未被登记为高温致死。

古特雷斯表示，极端高温不仅不断夺走生命，也使大量劳动者面临风险，使数十亿人暴露于危险之中。

他说，高温影响着居住条件、工作安全、儿童教育、医院和电力系统运行，也导致道路变形、铁路运输受阻、供应链中断以及食品价格上涨。

他指出，儿童、老年人、残障人士、户外工作者、居住在非正规定居点的人群以及边缘化社区，正在承受最严重影响。

呼吁采取四方面行动

古特雷斯表示，两年前他发起《应对极端高温行动呼吁》以来，联合国已帮助更多国家改进预报和预警系统，更多城市制定了高温应对计划，已有250多个城市加入“战胜酷暑”倡议。

他说，尽管这些措施正在挽救生命，但地球升温速度远快于应对行动。

古特雷斯呼吁国际社会在四个方面采取更多行动：一是制定高温健康行动计划、建立早期预警系统，并扩大可持续制冷服务覆盖；二是制定高温劳动标准，调整工作时间，在必要停工时保障工人收入；三是将抵御极端高温措施纳入城市、住房、学校和医院设计以及公共规划和预算；四是停止助长气候危机。

他说，由化石燃料推动的气候危机正在不断加剧，今天批准的每一个新的化石燃料项目，都会使未来的热浪更加危险，使世界更加不安全。

古特雷斯指出，一些政府计划到2030年生产的化石燃料总量仍超过实现1.5摄氏度温控目标所允许水平的两倍，而化石燃料每年仍获得数万亿美元补贴和低价政策支持。

他强调，极端高温不是未来的威胁，而是已经到来的现实，并且正变得越来越危险。

世界气象组织加强预警和支持

世界气象组织秘书长绍罗表示，厄尔尼诺是全球监测最为密切的气候现象之一，但预报本身并不能防止灾害发生。

她说，此次厄尔尼诺是在前所未有的海洋热量和全球升温背景下发展的，为各国政府和社区提供了在影响发生前预测风险、采取行动的机会窗口。

世界气象组织表示，正加大协调、气候信息服务和预警支持力度，为各国政府、人道主义机构以及农业、卫生等气候敏感部门提供支持，并持续向联合国系统和人道主义伙伴提供季节性气候展望，为备灾和风险管理工作提供依据。