阿斯塔纳正在测试10 Gbps有线互联网

- 如今，如果没有数字服务，城市的发展简直难以想象。人工智能在交通、医疗、教育、安全和公共服务领域都得到了积极的应用。但为了使这些系统能够可靠、快速地运行，需要强大而现代化的数字基础设施。 它采用 10G-PON 技术。这不仅是一种全新的互联网速度，更是向更高质量数字服务过渡的基础。 -阿斯塔纳市副市长叶夫根尼·格洛托夫说。

据他介绍，得益于这项技术，现代远程医疗也将快速发展。此外，这项技术的实施不会带来显著的额外成本。

- 这项技术已在全球多个国家实施，并非首创。但它首次登陆哈萨克斯坦。其优势之一是无需对现有网络进行根本性升级即可引入。 具体来说，只要更换互联网分配设备，目前使用的光纤网络就足以传输10G的互联网速度。-华为哈萨克斯坦网络解决方案技术总监说。

据该项目数字运营商 Beeline的代表介绍，10G 互联网用户的月费将比现有标准套餐高出约 25%。

该试点项目将向市民开放至9月19日。10G互联网测试将于周一至周五上午9:00至下午6:00在多斯特克街8/1号的Forte共享办公空间进行。每个人都可以来这里测试一下网速，或者下载一些“大型”游戏和程序，亲身体验一下这里的网速。

据悉，10G-PON 是一种能够以每秒 10 千兆比特的速度下载数据的有线互联网。与 4G 和 5G 移动通信标准不同，“10”这个数字并非表示技术代数，而是指数据传输速度。

【编译：小穆】