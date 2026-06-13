过敏病例持续增加：城市化正在改变哈萨克斯坦人的健康状况？

（哈萨克国际通讯社专题报道）世界卫生组织预测，到2050年，全球近一半人口可能受到过敏性疾病影响。过去被视为少见疾病的过敏，如今正演变为一项涉及医疗、环境和公共卫生的全球性挑战。近年来，哈萨克斯坦过敏性疾病发病率持续上升，尤其是在儿童和青少年群体中，这一趋势引发医学界广泛关注。

过敏正在成为全球性问题

随着城市化进程加快、空气质量下降、工业排放增加以及日用化学品广泛使用，人类机体对外界环境的敏感性不断提高。新的过敏原和诱发因素不断出现，使过敏逐渐从单纯的医学问题演变为复杂的社会和环境问题。

目前，欧洲食品过敏发生率已达到20%，年轻群体尤其容易受到影响。

类似趋势也正在哈萨克斯坦显现。

根据OLYMP临床诊断实验室网络提供的数据，2020年至2025年期间，哈萨克斯坦一岁以下婴幼儿过敏原检测阳性数量增长了14.5倍。

OLYMP临床诊断实验室总经理叶尔兰·苏莱梅诺夫（Ерлан Сүлейменов）表示，儿童和青少年群体中过敏病例的快速增长尤其令人担忧。

数据显示，全国过敏原检测阳性病例由7125例增至14889例，增长超过一倍；同期检测总量接近3.3万例，增长近三倍。这表明过去五年中，经实验室确诊的过敏患者人数持续增加。

这一趋势并不仅限于婴幼儿群体。所有年龄段均出现增长，其中青少年群体增幅最高，达到2.8倍。7至14岁儿童占比最大。从性别分布来看，58%的阳性病例为男性，42%为女性。

哪些地区过敏最严重？

统计数据显示，目前哈萨克斯坦最主要的过敏原来自杂草花粉，占全部阳性检测结果的61%；其次为牧草花粉。

具体过敏原方面，桦树花粉阳性检出率增长最为明显，达到3.7倍；草地猫尾草增长3倍；豚草增长2.5倍。

蒿草则成为季节性过敏的重要诱因之一。仅2024年，与蒿草相关的阳性检测结果就接近1.5万例。

叶尔兰·苏莱梅诺夫指出，一些过去极少出现甚至从未被记录过的新型过敏原也开始出现，包括碱蓬、向日葵、榆树、椴树和部分草本植物花粉等。

从地区分布来看，阿拉木图州季节性花粉症发病率居全国首位，每10万人中达到417.6例，意味着平均每240人中就有1人被正式诊断患有季节性过敏。

克孜勒奥尔达州的阳性检测数量增长高达43倍。彼得罗巴甫尔和塔拉兹也出现明显增长。与此同时，阿斯塔纳、巴甫洛达尔和库斯塔奈的过敏发病率持续保持高位。

相比之下，卡拉干达和阿克套则出现一定程度下降。

城市化和空气污染成为重要诱因

专家普遍认为，近年来过敏病例激增与环境变化密切相关，其中城市化地区的生态环境影响尤为突出。

大气污染被视为最重要的风险因素之一。汽车尾气中的细颗粒物、二氧化氮和二氧化硫等污染物会削弱呼吸系统防御能力，提高人体对过敏原的敏感性。

哈萨克斯坦卫生部表示，根据空气质量监测结果，一些地区的空气污染水平与过敏性疾病发病率之间呈现明显关联。

卫生部指出，阿拉木图、奇姆肯特、阿斯塔纳，以及热特苏州和突厥斯坦州均属于过敏疾病高发地区。

临床统计同样显示，支气管哮喘和过敏性疾病发病率较高的地区主要集中在阿拉木图州、阿斯塔纳、卡拉干达州和东哈萨克斯坦州。

目前，最常见的过敏性疾病包括过敏性接触性皮炎、特应性皮炎以及过敏性和血管运动性鼻炎，每类疾病患者数量均在4.5万人左右。

医生：饮食结构变化和抗生素滥用也在加剧问题

过敏专科医生阿尔曼·拜迪尔达耶夫（Арман Байділдаев）认为，除了环境因素外，现代生活方式同样推动了过敏发病率上升。

他说，如今大量食品中添加了色素、防腐剂、香精等化学成分，而抗生素的过度使用也会提高过敏发生风险。

“我们日常摄入的食物中含有越来越多化学添加剂、着色剂和香料。同时，药物尤其是抗生素的过度使用，也可能诱发过敏反应。”他说。

医生指出，这些因素会削弱人体免疫系统，使机体更容易出现异常免疫反应。

此外，过敏往往在儿童和青少年时期出现，随着年龄增长，新发过敏的概率通常会有所下降。同时，肠道菌群健康状况对维持免疫系统稳定发挥着重要作用。

过敏能否被治愈？

阿尔曼·拜迪尔达耶夫表示，季节性过敏不仅可以得到有效控制，在某些情况下甚至可以实现长期缓解。

目前，过敏原特异性免疫治疗（ASIT）被认为是最有效的治疗方式之一。治疗通常在冬季进行，通过逐步向患者体内输入微量过敏原，使机体逐渐建立耐受性。

医生介绍，首先需要通过过敏原检测明确患者对何种植物或花粉产生反应，随后根据检测结果配制专门药物，从极小剂量开始进行免疫治疗。

“如果患者在冬季未接受系统治疗，那么季节性过敏往往会年复一年反复发作，并逐渐加重。”他说。

不过，他也指出，哈萨克斯坦目前尚未建立完整、统一的过敏疾病统计体系。

“结核病、艾滋病和肿瘤等疾病都有严格的国家统计系统，但过敏性疾病尚未被纳入类似管理框架。”他说。

本土疫苗研发取得突破 但治疗成本依然高昂

近年来，哈萨克斯坦科研机构正在积极开发新的过敏治疗方案。

其中，针对蒿草花粉过敏的国产疫苗项目备受关注，目前已进入临床试验阶段。

哈萨克国家农业研究大学国际疫苗学中心主任凯萨尔·塔贝诺夫（Қайсар Табынов）表示，该疫苗最大的特点是过敏原活性显著降低，安全性更高。

“这是全球首个进入临床试验阶段的蒿草花粉过敏疫苗。”他说。

尽管科研不断取得进展，但目前临床实践中最主要且最有效的治疗方式仍然是ASIT疗法。

然而，卫生部指出，无论是ASIT治疗还是ImmunoCAP、ALEX等现代分子诊断技术，目前均未被纳入国家免费医疗服务范围。

这意味着绝大多数患者需要自行承担全部费用。

据了解，针对单一过敏原的年度治疗费用约为23万至26万坚戈；如果患者对多种过敏原敏感，费用最高可达38万坚戈。考虑到完整治疗周期通常需要持续3至5年，总费用可能超过150万坚戈。

专家认为，随着过敏疾病发病率持续上升，提高先进治疗手段的可及性、降低患者经济负担，已成为哈萨克斯坦公共卫生领域亟待解决的重要课题。