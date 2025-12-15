哈萨克斯坦政府：持续优化营商环境，增强中小企业发展动能

综合在线平台vaqylauda.qoldau.kz已成为企业获取支持措施的统一入口，目前已有近22.2万人使用该平台，反映出相关政策工具的实际需求和可获得性。

自2024年起，哈萨克斯坦开始实施一项综合性政策，旨在为企业营造公平竞争环境，鼓励企业做大做强，并进一步提升中等企业在经济中的比重。政府还推出了“强制性要求清单”，对所有涉企要求进行数字化和系统梳理，提高透明度，减轻企业合规负担。

同时，资格要求正在重新审视，许可程序持续简化，大型企业被要求与中小企业签订长期合同，为后者打开稳定的销售市场。新版《税法典》将特殊税收制度由7种缩减至3种，限制企业人为拆分，鼓励扩大经营规模。

这些改革举措使中小企业支持体系更加清晰、稳定，也为企业长期发展提供了更可预期的政策环境。

【编译：阿遥】