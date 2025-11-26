20:47, 26 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦肿瘤患者五年生存率首次达65%
（哈萨克国际通讯社讯）25日，记者从哈萨克斯坦卫生部部务会议上获悉，哈萨克斯坦肿瘤患者的五年生存率首次达到65%，不仅超过了58%的既定目标，也成为近年来取得的最佳成绩。
哈萨克肿瘤学和放射学研究所董事会主席叶尔波勒·别克穆哈姆别托夫在会上指出，这一核心指标是衡量肿瘤患者系统性护理和治疗有效性的主要标准之一。
在哈萨克斯坦，以下几类接近欧洲标准的癌症对整体生存率提升贡献明显：
- 乳腺癌
- 宫颈癌
- 前列腺癌
在这些疾病分类（按诺氏分类）中，患者生存率已超过80%，这表明医务人员的专业水平以及临床方案的落实效果得到了充分体现。
早期诊断率的提高也直接推动了治疗成效和患者预后的改善。
早期阶段（0—I期）病例比例提升至32.8%，较去年同期上升4.1个百分点。
因肿瘤疾病导致的死亡率下降至每10万居民59例，比去年同期降低3%，也显著优于计划指标。
基于已取得的成果，未来有望推进以下方向：
- 发展现代化诊断和治疗技术；
- 扩大检查服务的可及性；
- 增设放射治疗中心；
- 完善患者转诊流程；
- 加强预防项目并扩大筛查范围。
卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在听取肿瘤项目实施情况后表示，应制定并建立针对筛查结案病例付费的专业筛查中心，以及肿瘤患者门诊随访中心。她要求各地区卫生部门在2025年将人群筛查覆盖率提高至至少70%，并在2026年达到80%；同时在初级卫生保健（PHC）层面进一步强化肿瘤风险预防，降低晚期病例比例。
【编译：阿遥】