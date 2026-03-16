哈萨克斯坦癌症患者五年生存率达65%

据卫生部消息，这是该地区肿瘤学、放射学和核医学领域最大的专业平台之一。

本次论坛由哈萨克斯坦肿瘤放射学研究所主办，并得到卫生部的支持。论坛旨在探讨肿瘤疾病预防、早期诊断和治疗的现代方法。

超过1400名专家参加了此次大会，其中470名代表线下参会，985名专家线上参会。参会专家包括来自美国、德国、意大利、中国、俄罗斯、土耳其以及中亚和高加索地区的150名外国专家。

- 哈萨克斯坦正系统性地实施大规模措施，以发展肿瘤医疗服务：基础设施现代化改造、新建诊所、引进高科技设备。过去五年，肿瘤治疗经费增长超过三倍。这使得民众能够更便捷地获得诊断服务，并为患者提供先进的靶向肿瘤药物和免疫肿瘤药物。得益于放射疗法、质子疗法、核医学技术和人工智能的引入，癌症死亡率下降了14%，五年生存率达到65%。-卫生部长在讲话中说。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

在大会的科学议程框架内，重点关注个体化治疗、高科技外科手术方法的引进以及肿瘤护理组织架构的完善等议题。

此外，大会还举办了关于肺癌治疗进展、乳腺癌多模式治疗策略以及介入和内镜技术发展等专题研讨会。

会议专门安排了一个讨论环节，探讨了4D放射疗法的引入。这项技术为核医学的发展和提高治疗精准度开辟了新的机遇。

根据国家元首的指示，哈萨克斯坦已实施2023-2027年肿瘤治疗发展综合规划。

作为该计划的一部分，阿斯塔纳新建的肿瘤中心内开设了质子治疗中心，克孜勒奥尔达和阿克套新建了两家PET/CT中心。所有地区都开设了专家级内镜中心，去年共进行了超过1.5万例检查。

据了解，全国宫颈癌、乳腺癌和结直肠癌筛查项目已将早期检出率提高至34.6%。

经过努力，五年生存率提高了16%，放射治疗覆盖率提高了13%，早期诊断率提高了4%。

【编译：小穆】