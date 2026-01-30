托卡耶夫：志愿者是建设公正、安全、清洁哈萨克斯坦的重要力量

托卡耶夫总统向来自全国各地的志愿者表示欢迎，并高度评价他们在社会公益领域的无私奉献。他指出，志愿者是心怀祖国、勇于担当、乐于助人的青年代表，是先进社会风貌的真实写照。

总统表示，志愿服务体现了关爱他人、服务社会、忠于祖国的价值追求，这一精神根植于哈萨克民族悠久的人道主义传统之中。他强调，帮助他人、守护自然、维护团结始终是民族文化的重要组成部分。

Фото: Акорда

托卡耶夫回顾了志愿者在疫情防控和自然灾害应对中的突出表现。他指出，在艰难时期，成千上万名志愿者奋战在一线，协助医务人员、执法人员和教育工作者，为有需要的民众提供切实帮助，充分展现了社会责任感和奉献精神。

总统介绍了近年来哈萨克斯坦志愿运动取得的显著成果。目前，全国已建立1个国家级和20个地区级志愿服务前沿办公室，志愿者人数由2020年的5万人增长至目前的30万人，参与社会公益活动的组织数量增至800余家。

Фото: Ақорда

托卡耶夫表示，志愿者在生态保护、教育、文化等领域积极发起并实施多项重要项目，包括“青年植树”“生态监督”“教育志愿者”等，参与人数近10万，为社会发展作出了积极贡献。

谈及未来发展方向，总统强调，应加快志愿服务数字化进程，积极运用新技术和人工智能手段，并支持建立志愿者数字护照体系。同时，要不断拓展国际合作，深化与联合国志愿者计划以及上合组织、亚信会议和独联体框架下的交流互动。

Фото: Акорда

托卡耶夫指出，今年将在哈萨克斯坦举办独联体国家志愿者论坛，并计划在区域生态峰会、里海行动周和阿拉尔海生态恢复国际志愿周等活动中，充分发挥志愿者作用，推动生态志愿服务高质量发展。

总统强调，应进一步完善志愿服务的制度保障。随着志愿事业三年行动路线图实施期即将结束，政府应制定面向2030年的新阶段发展规划，并探索更多激励机制，提升志愿运动的可持续性。

Фото: Ақорда

托卡耶夫还特别指出，发展企业志愿服务具有重要意义，企业应积极履行社会责任，为员工参与公益事业创造条件。为此，国家设立“仁爱”勋章，以表彰长期投身社会公益的爱国人士。

在谈到国家政治改革时，总统表示，当前正在推进的宪法改革充分体现了以人为本、尊重公民权利和鼓励社会参与的原则。他认为，志愿精神与“负责且建设性的爱国主义”理念高度契合，是现代公民意识的重要体现。

Фото: Ақорда

托卡耶夫最后表示，真正的爱国主义体现在日常的诚实劳动和为社会作出的具体贡献中。他呼吁青年一代继续秉持志愿精神，与国家一道建设法治健全、社会公正、环境清洁的哈萨克斯坦。

论坛期间，马吉利斯（议会下院）议员、全国志愿网络负责人维拉·金，以及多位来自医疗、生态、文化和国际志愿领域的代表发言。活动结束后，总统与论坛参与者合影留念。

Фото: Акорда

值得一提的是，在哈萨克斯坦倡议下，联合国大会通过决议，宣布2026年为可持续发展志愿者国际年。这一倡议，是由哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2020年联合国大会第75届会议一般性辩论期间发表的演讲中提出的。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫一贯特别重视志愿服务的发展，认为志愿者是建设公正的哈萨克斯坦的最重要力量。哈萨克斯坦此前已经将2020年定为志愿者年，并通过了2021-2023年哈萨克斯坦志愿服务发展路线图。在这些措施的支持向下，哈萨克斯坦志愿者机构和组织蓬勃发展，哈国青年也在世界多个国家担任联合国志愿者。

【编译：木合塔尔·木拉提】