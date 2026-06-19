哈萨克斯坦消费者加速转向小排量汽车 大排量车型数量降幅明显

截至2026年6月1日，哈萨克斯坦按发动机排量划分的主要汽车类别保有量为569万辆，较2025年同期的630万辆减少61.17万辆，降幅约为9.7%。

数据显示，排量在1500至2000立方厘米之间的车型仍是哈萨克斯坦汽车市场的主力。2026年，该类车型保有量为207万辆，占比居各类车型之首。不过，与2025年的237万辆相比，减少了29.5万辆，降幅达12.5%。

排量低于1500立方厘米的车型数量位居第二。2026年，该类车型保有量约为119万辆，较2025年的124万辆减少4.9万辆，降幅约为4%。这一类别也是各主要排量区间中降幅最小的车型。

相比之下，大排量汽车数量下降更为明显。

数据显示，排量超过4000立方厘米的车型保有量已从2025年的59.75万辆降至2026年的50.02万辆，减少9.72万辆，降幅达16.3%，成为下降幅度最大的类别。

排量在2500至4000立方厘米之间的车型保有量从86.43万辆降至74.2万辆，减少12.23万辆，降幅为14.2%；排量在2000至2500立方厘米之间的车型则从97.77万辆降至85.24万辆。

值得注意的是，“其他”排量类别成为唯一实现增长的类别。该类别车辆数量由2025年的25.75万辆增至2026年的33.47万辆，增加7.72万辆，增幅约30%。

统计数据表明，哈萨克斯坦汽车市场正呈现出小排量化趋势。尤其是排量超过4升的大排量车型数量下降明显，而排量低于1500立方厘米的车型虽然同样有所减少，但整体表现相对稳定。

分析人士认为，燃油成本、维护支出以及消费者对经济性需求的提升，正推动哈萨克斯坦汽车市场结构发生变化。