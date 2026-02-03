哈萨克斯坦消费者在线上市场最常购买哪些商品？

根据线上平台分析数据，消费者对大额商品的购买意愿显著减弱。

男性消费者则更多选择电子产品和汽车配件类商品，且冲动型消费比例相对较低。

值得注意的是，中老年群体正逐渐成为线上购物的活跃用户。老年人对电商平台的信任度不断提升，他们最常下单的品类包括化妆品和家居用品。

相反，18至24岁的年轻群体在平台上的活跃度有所下降。不过，这一群体恰恰展现出最高的增长速度，预示着未来几年消费结构可能发生明显变化。

大多数消费者每周多次下单，平均每单包含6至10件商品。这种“高频小额”购物模式取代了过去偶尔的“大件采购”，反映出哈萨克斯坦民众已逐步转向常态化线上购物习惯。

此外，消费者权益保护委员会特别提醒：通过互联网商店购买的商品享有与实体店相同的退换货权利。具体而言，若商品交付延误，或消费者在收到货后两周内无理由要求退货，商家必须接受退货并全额退款。

【编译：木合塔尔·木拉提】