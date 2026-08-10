“这只是开始”——Tengrida创作者讲述哈萨克斯坦首个超级英雄宇宙

（哈萨克国际通讯社讯）在Comic Con Astana 2026国际动漫展上，哈萨克斯坦AI项目《Tengrida: Cyber Steppe》（腾格里达：赛博草原）首次公开展示动画短片。从最初的原创Cosplay角色，到如今逐渐形成融合赛博朋克、奇幻与哈萨克文化元素的独立世界观，“Tengrida”正在尝试走出一条属于哈萨克斯坦本土超级英雄IP的发展道路。

项目创作者、来自阿拉木图的Cosplayer阿鲁詹·朱努索娃（Aruzhan Zhunusova，昵称Aruvibez）在接受哈通社记者采访时，讲述了Tengrida如何从一个Cosplay形象发展成为完整的艺术世界，为何选择人工智能参与动画制作，以及团队未来希望通过游戏、漫画、影视作品将这一角色推向国际市场。

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故事的主人公Tengrida是一名来自未来的哈萨克女战士，为正义与真相而战。阿鲁詹·朱努索娃于2025年Comic Con Astana首次公开这一原创角色。当时Tengrida获得观众热烈反响，一年之后，这一角色已经成为一个独立艺术项目的核心。

哈通社记者：你是在什么时候意识到，Tengrida已经不仅仅是一个Cosplay角色了？

阿鲁詹·朱努索娃：这个时刻其实是在去年的Comic Con Astana 2025。当时我第一次以自己原创的角色登台。我看到了现场观众的反应——很多人走过来和我合影，也有很多人给我留言。那时我意识到，这个角色似乎在大家心中引起了某种共鸣。

后来，我不想让它只停留在一次动漫展上，而是希望做一些规模大得多的东西。

最终，我们产生了一个想法——首先借助人工智能制作一部动画短片，然后再逐步拓展这个角色和她所处的世界。未来可以是漫画、游戏，也可以是长篇电影。我想，这一切才刚刚开始。

哈通社记者：Tengrida对你个人而言意味着什么？与最初的Cosplay形象相比，这个角色发生变化了吗？

阿鲁詹·朱努索娃：最大的变化，是我作为创作者所承担的责任变得更大了。

去年，大家还只是把它看作一个Cosplay形象。而今年，从观众的反应中，我已经能够感受到，它正在成为一个完整的项目。

但Tengrida这个角色本身并没有改变。无论是在Cosplay比赛中，还是在影片里，她依然是原来的她，她身上那些最美好的品质都保留了下来。

哈通社记者：如果要把Tengrida介绍给外国观众，你会怎样描述她？她是谁？

阿鲁詹·朱努索娃：她是一名来自未来的哈萨克女战士，为正义与真相而战。

哈通社记者：为什么你认为，现在正是哈萨克斯坦出现这类项目的时候？

阿鲁詹·朱努索娃：我觉得所有事情都有属于自己的时机。既然这项工作已经开始了，我就不想停下来。我能感觉到，现在就是可以去做这件事情的时候。

我们的Z世代正在成长。他们非常现代，视野也非常开阔，所以我们希望能够跟上他们的脚步，为他们提供真正感兴趣的文化产品。

但与此同时，我们也希望通过这样的产品传播自己的文化和传统，让年轻人不要忘记这一切来自哪里、根源在哪里。

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哈通社记者：项目大量使用了人工智能。你们是如何在AI与人类创作之间保持平衡的？

阿鲁詹·朱努索娃：一开始，我聘请了导演。现在团队里有两名导演。对他们来说，这同样是第一次进行这样的实验，因为此前他们基本没有使用AI进行创作。而且我们做的是奇幻和动画，所以刚开始真的非常困难。

这个探索过程大约持续了两个月。最开始，他们不断寻找和研究适合这个项目的视觉风格。后来才逐渐明白，怎样在人类创作与AI能力之间找到平衡。

一开始，我就向他们展示了项目介绍和媒体资料，让他们充分了解这个角色以及整个世界观。之后每一个制作环节我都会亲自审核，因为对我来说，每一个画面都必须符合最初的创作构想。

我们并不是直接让AI一次性生成5分钟动画。整个作品实际上是由一个个大约5秒钟的小片段组成的。每一个片段都需要经过审核确认，然后再把它们组合起来进行剪辑。

哈通社记者：除了视觉部分之外，你们还为这个项目制作了哪些内容？

阿鲁詹·朱努索娃：每一个部分都是单独制作的，而且我们尽可能按照专业标准完成。

声音方面，我们专门聘请了声音设计师，也邀请了哈萨克语配音演员，同时还为作品创作了原创配乐。

观众在发布会上听到的音乐，是我们的合作伙伴“Duana”乐团现场演奏的。他们有一种非常独特的民族奇幻风格，与Tengrida的世界观特别契合。

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哈通社记者：制作第一集一共花了多长时间？

阿鲁詹·朱努索娃：大约5个月。

一开始，我们首先要确定整个项目应该朝什么方向发展，然后组建团队，对各个环节逐一进行确认。真正进入剪辑和制作阶段后，大概又用了两个月。

目前我们的团队一共有8个人。

哈通社记者：第一集之后，项目有什么计划？

阿鲁詹·朱努索娃：我们不会停留在这一集。目前，我们正在把这部作品送去参加电影节。

接下来，我们希望要么制作一部长篇作品，要么把整个故事分成若干集，制作成一部篇幅相对较短的系列动画。

当然，我们也会以新的方式继续拓展整个世界观。观众在这一集中看到的，只是几名主要和次要角色而已。

我们希望展现未来世界中的哈萨克文化。在此之前，我没有看到过有人真正把赛博朋克与草原结合起来。我想，我们应该是最早尝试这一方向的团队之一，也正因为如此，我更希望继续把这个项目发展下去。

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哈通社记者：你希望Tengrida未来能够走出哈萨克斯坦，在海外成为一个受欢迎的项目吗？

阿鲁詹·朱努索娃：我对此非常有信心。

我内心一直有一种确信：既然这个角色已经能够得到这么多人的回应，那么说明我们走在正确的道路上。

未来，我非常希望能够为我们的年轻人创造真正优秀而且有规模的作品。据我所知，这是哈萨克斯坦首个类似的超级英雄奇幻项目。我相信，我们能够不断扩大它的规模，推出电子游戏、漫画和系列影视作品。

我自己非常喜欢动漫文化。正是因为动漫，我开始了解日本。

所以，我也希望把Tengrida塑造成这样的角色——让其他国家的人因为她而开始了解哈萨克斯坦，了解游牧民族和突厥语民族。

我希望Tengrida能够成为一名文化大使。

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哈通社记者：如果只能用一句话向外国观众解释《Tengrida: Cyber Steppe》的核心理念，你会怎么说？

阿鲁詹·朱努索娃：这是一个关于未来的故事。在那个时代，科技蒙蔽了人类的思想。一个女孩出现了，她让人们重新看清真相与真实，并提醒他们——自己究竟是谁。

这正是我们希望未来通过Tengrida的整个世界继续讲述的故事。