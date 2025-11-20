蒙古选手米歇尔·约瑟夫晋级首届丝路之星总决赛

从首期节目开始，米歇尔便展现出多才多艺的一面：第一期献唱原创歌曲《Bundan ulaan》；第二期带来活力四射的《Uptown Funk》；第三期用蒙语深情演绎哈萨克斯坦经典民歌《Сыбырлайын》；第四期挑战难度极高的中文歌曲《Wu niang》；第五期身着蒙古族传统服饰、以民族乐器伴奏演唱《Altan bogdiin shil》，展现震撼人心的声线与情感张力；第六期再次带来惊喜之作《Born again》；第七期换上哈萨克族服饰演唱《Қараторғай》；第八期深情献唱世界名曲《Earth Song》；半决赛则与哈萨克斯坦歌手A.Z.合作，用哈萨克语、蒙语和英语三种语言共同演绎《Bad Blood》。

Фото: michelle.jozef / instagram

米歇尔在整个比赛过程中多次登上积分榜首，以精湛的唱功、富有创意的造型和饱满的情感投入征服观众。目前，她正全力备战即将到来的总决赛。

Silk Way Star是亚洲首个汇聚12国歌手的大型声乐赛事，参赛国家包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。该项目根据哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议实施。

Фото: michelle.jozef / instagram

总决赛将于11月22日（周六）20:00在Jibek Joly电视台现场直播，并在哈萨克斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国同步播出。

最终冠军将由评委投票（50%）与全球观众线上投票（50%）共同决定。观众可登录silkwaystar.org为自己喜爱的选手投票。

Фото: michelle.jozef / instagram

进入 “Silk Way Star” 总决赛的七位选手分别为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚） 马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

【编译：木合塔尔·木拉提】