热巴金娜结束迈阿密之旅 萨巴伦卡将与高芙争冠

在半决赛中，这位哈萨克斯坦名将对阵现世界第一、白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡。

在此之前，这两位世界顶尖球员曾有过16次交锋，萨巴伦卡以9胜占据上风。在今年的赛场上，热巴金娜先是在澳大利亚网球公开赛决赛中力克对手夺魁，随后萨巴伦卡在印第安维尔斯赛决赛中成功复仇。

萨巴伦卡是迈阿密赛的卫冕冠军，而热巴金娜此前曾在2023年和2024年连续两年打入该项赛事的决赛。首盘比赛，萨巴伦卡一度以3-1领先，尽管热巴金娜随即顶住压力将比分追至3-3平，但萨巴伦卡凭借关键的一次破发，以6-4先下一城。

第二盘对热巴金娜而言开局更为不利，一度以0-4落后。虽然她随后奋力追分，但最终未能扭转局势，以3-6再丢一盘。整场比赛，萨巴伦卡在Ace球得分和接发球成功率上均表现得更出色。这场耗时1小时19分钟的较量中，热巴金娜共发出2记Ace球并兑现了2个破发点；而萨巴伦卡则轰出9记Ace球，并把握住了8个破发点中的4个。

萨巴伦卡将在决赛中与世界排名第四的美国名将高芙争夺冠军。后者在另一场半决赛中以6-1、6-1的绝对优势横扫了世界排名第14位的捷克选手穆霍娃。凭借晋级决赛的表现，高芙在即将更新的世界排名中将超越波兰名将斯维亚特克，上升至世界第三。

【编译：阿遥】