“丝路之星”首季半决赛收官：12国选手同台竞演，七强晋级总决赛

七位亚洲顶尖唱将晋级总决赛

经过激烈角逐，最终晋级总决赛的七位选手为：

ALEM（哈萨克斯坦） 雅兹敏·阿兹兹（马来西亚） 阿夫坦迪尔·阿别斯拉米泽（格鲁吉亚） 米歇尔·约瑟夫（蒙古国） 张赫宣（中国） 萨罗·格沃尔良（亚美尼亚） 玛迪娜博努·阿迪洛娃（乌兹别克斯坦）

Фото: Jibek joly

半决赛对参赛选手而言是整个赛季中难度最高的一轮。选手们首次与哈萨克斯坦知名歌手 6eluchchi、A.Z.、玛尔然·阿拉普巴耶娃及 Mona Songz 合作，以“双人舞台”的形式探索全新音乐风格与演唱方式，让舞台呈现更加多元。

Фото: Jibek joly

选手们在节目中演唱原创作品、民族歌曲及各国流行金曲，舞台表现被评审团认为“完全符合国际级水准”。

覆盖范围空前广泛，构筑区域文化交流新平台

“丝路之星（Silk Way Star）”是中亚地区首个汇聚如此规模国际歌手的声乐项目，参与国包括：

阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦及韩国。

Фото: Jibek joly

所有参赛选手均为国际赛事获奖者、各国乐坛代表性歌手或本土音乐体系的杰出人才。

节目自上线以来迅速成为区域跨文化传播的重要载体，为中亚及周边国家打造了前所未有的艺术交流空间。

Фото: Jibek joly

该项目的覆盖规模在近年来的音乐类节目中名列前茅。参与国及国际媒体平台的潜在观众规模超过10亿，使“Silk Way Star”成为中亚文化新名片，进一步提升了全球对该地区音乐生态的关注。

从巴库到乌兰巴托：节目播出网络广泛

“丝路之星（Silk Way Star）”在多国同步播出，包括：

Space TV（阿塞拜疆）、“萨菲纳”频道（塔吉克斯坦）、吉尔吉斯斯坦“音乐”和“马达尼亚特”频道、蒙古国 UBS 与 AIST Global、乌兹别克斯坦 Zor TV、格鲁吉亚 Georgian Times。

Фото: Jibek joly

在哈萨克斯坦，节目于每周六20:00在 Jibek Joly 频道播出，并于22:30在国际频道 Silk Way 同步推出。

节目被认为是推动区域文化交流的新型平台，在不同传统、语言与音乐体系之间建立起开放的沟通桥梁。

总决赛将于 11 月 22 日举行

“丝路之星（Silk Way Star）”总决赛将于11月22日20:00在 Jibek Joly 频道进行直播，并同步在哈萨克斯坦、阿塞拜疆、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦及蒙古国播出。

Фото: Jibek joly

首季冠军将通过“评委评分 + 观众网络投票”各占 50% 的方式产生，观众可通过 silkwaystar.org 为喜爱的选手投票。

“丝路之星（Silk Way Star）”由哈萨克斯坦共和国总统事务管理局直属电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）根据双方协议共同实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】