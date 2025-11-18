17:20, 18 11月 2025 | GMT +5
“丝路之星”音乐大赛惊艳欧洲 舞台魅力引国际专家盛赞
（哈萨克国际通讯社讯）“丝路之星”国际音乐大赛凭借其卓越的专业水准，成功吸引了欧洲业界专家的目光。据悉，这场赛事在地区之外同样引发了广泛关注，其精良的筹备质量与深厚的文化内涵获得了欧洲专业人士的高度认可。
中亚—欧洲创意联盟创始人、比利时设计师叶莲娜·范·哈里托诺娃在观看后表示，节目的整体形式与舞台规模所呈现的视觉效果，令人联想到欧洲高水平的演出舞台。
—我仔细观看了来自12个国家的选手、主持人以及评委的表演与形象塑造，其中不乏许多精彩片段。尤其值得注意的是，年轻参赛者在舞台服装与整体形象中，巧妙融入了民族动感、现代嘻哈与古典元素，这种融合非常动人。-她说道。
哈里托诺娃还提到，节目的部分环节营造出的氛围，让她联想到欧洲歌唱大赛的现场体验。
—我同样注意到那些在中亚乃至整个丝绸之路上都享有盛名的金线刺绣纹样。例如，主持人的服装就选用了这类传统图案。此外，整体色彩搭配与灯光效果也极具感染力。-她说。
她同时对参赛选手的才华与付出给予极高评价，称赞他们是“各自国家文化真实而闪耀的代言人”。
【编译：阿遥】