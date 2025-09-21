《丝路之星》大赛首轮：马来西亚选手Yazmin Aziz夺得第一

在首轮比拼中，选手们用母语演唱并展示各自国家的文化。按照赛制，本场比赛没有淘汰，所有选手顺利晋级下一阶段。

哈萨克斯坦代表、知名歌手巴提尔汗·马利科夫（艺名ALEM）演唱了其热门歌曲《Kuiim》，暂列第7位。

根据评委团打分，马来西亚选手Yazmin Aziz以126分位居榜首。乌兹别克斯坦的玛迪娜博努·阿迪洛娃以122分排名第二，土库曼斯坦歌手 多夫兰·沙米耶夫与格鲁吉亚歌手阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽同以120分并列第三和第四。

Фото: Jibek Joly

第五和第六名由吉尔吉斯斯坦说唱歌手Tamga与中国选手张赫宣获得，他们均得114分。

第七名是哈萨克斯坦的ALEM。塔吉克斯坦选手法赫里丁·哈基莫夫和亚美尼亚歌手萨罗·格沃尔贾恩以106分分列第八和第九。

第十和第十一名是蒙古国的米歇尔·约瑟夫以及阿塞拜疆的萨比娜·扎德，均获104分。

韩国R&B/Neo-Soul/嘻哈组合Kandis以92分暂居第十二位。

值得一提的是，《丝路之星》由哈萨克斯坦总统广播电视集团与中国中央广播电视总台（CMG）联合打造，在12个国家同步播出，被誉为“欧亚大陆新的文化品牌”，有望成为年度最亮眼的音乐盛事之一。

比赛共分10期，最终冠军将由评委（50%）与观众线上投票（50%）共同决定，并获得“Silk Way Star”称号及在全球舞台展示才华的机会。大赛总决赛将于11月22日进行现场直播，预计将吸引超过10亿观众。