首届“丝路之星”亚洲声乐大赛在阿斯塔纳迎来盛大总决赛

赛事由Jibek Joly电视台进行现场直播。阿塞拜疆的 Space TV、塔吉克斯坦的“萨菲纳”、吉尔吉斯斯坦的“音乐”和“马达尼亚特”、蒙古国的 UBS 与“AIST Global”、乌兹别克斯坦的 Zor TV，以及格鲁吉亚的 Georgian Times 也同步播出了这一盛典。

本次大赛共有七位选手晋级总决赛，他们分别是：

ALEM（哈萨克斯坦）

雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）

阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）

米歇尔·约瑟夫（蒙古）

张赫宣（中国）

萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）

马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

总冠军将通过“评委评分＋观众线上投票”相结合的方式产生，每部分各占 50%。线上投票在 silkwaystar.org 网站进行，仅在直播时段内开放，开始与结束时间由主持人在现场公布。大赛采用与“欧洲歌唱大赛”类似的投票规则，旨在确保透明度和公平性。

作为区域内规模空前的音乐项目，“Silk Way Star”汇聚了来自 12 个国家的优秀歌手，包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。专家普遍认为，该项目已成为促进文化交流和人文互鉴的重要平台，其国际化程度和传播影响力被多方拿来与“欧洲歌唱大赛”相比较。

选手们表示，音乐让不同文化背景的参与者聚在一起，通过共同创作与舞台合作搭建起跨文化交流的桥梁。

“Silk Way Star”项目是根据哈萨克斯坦总统电视广播中心与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施的，是两国文化与媒体合作的重要成果之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】