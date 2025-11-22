中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    20:00, 22 11月 2025 | GMT +5

    首届“丝路之星”亚洲声乐大赛在阿斯塔纳迎来盛大总决赛

    （哈萨克国际通讯社讯）首届亚洲大型声乐项目“丝路之星（Silk Way Star）”总决赛今日在阿斯塔纳精彩上演，吸引来自多国观众的关注。

    Silk Way Star grand finale: Audience voting guide
    Photo credit: Qazinform News Agency

    赛事由Jibek Joly电视台进行现场直播。阿塞拜疆的 Space TV、塔吉克斯坦的“萨菲纳”、吉尔吉斯斯坦的“音乐”和“马达尼亚特”、蒙古国的 UBS 与“AIST Global”、乌兹别克斯坦的 Zor TV，以及格鲁吉亚的 Georgian Times 也同步播出了这一盛典。

    本次大赛共有七位选手晋级总决赛，他们分别是：

    ALEM（哈萨克斯坦）

    雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）

    阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）

    米歇尔·约瑟夫（蒙古）

    张赫宣（中国）

    萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）

    马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）

    总冠军将通过“评委评分＋观众线上投票”相结合的方式产生，每部分各占 50%。线上投票在 silkwaystar.org 网站进行，仅在直播时段内开放，开始与结束时间由主持人在现场公布。大赛采用与“欧洲歌唱大赛”类似的投票规则，旨在确保透明度和公平性。

    作为区域内规模空前的音乐项目，“Silk Way Star”汇聚了来自 12 个国家的优秀歌手，包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国。专家普遍认为，该项目已成为促进文化交流和人文互鉴的重要平台，其国际化程度和传播影响力被多方拿来与“欧洲歌唱大赛”相比较。

    选手们表示，音乐让不同文化背景的参与者聚在一起，通过共同创作与舞台合作搭建起跨文化交流的桥梁。

    “Silk Way Star”项目是根据哈萨克斯坦总统电视广播中心与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施的，是两国文化与媒体合作的重要成果之一。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦与中国 娱乐 一带一路 丝路之星
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读