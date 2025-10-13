《丝路之星》第四期收官 哈萨克斯坦继续领跑积分榜

根据比赛结果，来自蒙古国的米歇尔·约瑟夫与马来西亚选手 Yazmin Aziz 以 120分 并列本期第一名。

在前四期比赛累计积分中，哈萨克斯坦以470分暂居榜首，紧随其后的是蒙古和马来西亚（均为450分），随后是格鲁吉亚和乌兹别克斯坦（448分）、亚美尼亚（444分）、中国（442分）、塔吉克斯坦（438分）、吉尔吉斯斯坦（424分）以及韩国（416分）。本轮比赛未设淘汰环节。

值得一提的是，此前在第三期结束后，来自土库曼斯坦的参赛者多夫兰·沙米耶夫被淘汰出局。

《丝路之星》是亚洲首个跨国声乐竞技节目，目前共有来自 阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国共12个国家的歌手参赛。

节目每周六晚8点由丝绸之路（Jibek Joly）电视台播出。总决赛定于11月22日举行，届时将通过丝绸之路（ Jibek Joly/Silk Way ）频道及参赛国家的主流电视平台进行同步直播。

冠军将通过 评委评分（50%）+ 在线观众投票（50%） 共同决定，赛事预计覆盖超过 10亿全球观众。

【编译：达娜】