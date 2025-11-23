丝路之星第二季将在中国举办 评委洪兵：这个项目让我们成为一家人

中国著名作曲家、评委洪兵动情表示，这档节目早已超越歌唱比赛本身，而是让来自不同国家的选手和团队真正成为“一家人”。

“从第一期开始，我就深度参与其中。我们看到的不仅是声音的较量，更珍贵的是每位选手把自己的民族文化、母语情感和生活方式带到舞台上，彼此理解、相互拥抱。这份温暖让我觉得，我们已经是一个大家庭了。”洪兵说。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

他还回忆起1997年与妻子首次来哈萨克斯坦参加“亚洲之声”音乐节的往事，那是他们对这片土地的最初记忆。如今近三十年后以评委身份重返阿斯塔纳，洪兵感慨万千：

“能再次回到这里，特别感动。”

洪兵透露，明年《Silk Way Star》第二季将由中国主办，他已受邀担任音乐总监。

“我们会把哈萨克斯坦这一季积累的宝贵经验带到中国，也会把规模和影响力做得更大。”

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Jibek Joly电视台总经理叶尔克江·昆图甘在发布会上正式宣布：根据中哈双方协议，第二季将于2026年在中国落地。她同时表示，未来不排除在每季冠军所在国或更多亚洲国家轮流举办的可能性。

“印尼、越南、印度、日本甚至阿拉伯国家都已表达浓厚兴趣。科威特大使专程来观看了决赛。这只是开始，亚洲需要这样一个真正属于自己的大型音乐文化平台，未来参与国家一定会越来越多。”叶尔克江·昆图甘说。

首季总决赛全球收视观众约1.2亿人，来自43个国家的50.8万观众参与线上投票，蒙古国选手米歇尔·约瑟夫摘得冠军。

《Silk Way Star》由哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）联合出品，首季在阿斯塔纳完美收官，第二季已正式进入倒计时。

【编译：木合塔尔·木拉提】