《丝路之星》第二季在中国义乌正式启动录制

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国际音乐项目《丝路之星（Silk Way Star）》第二季20日在中国义乌正式启动录制。来自全球12个国家的实力唱将将登上同一舞台，以音乐为纽带进一步推动丝绸之路沿线国家文化交流。

Jibek Joly/Silk Way电视台总经理叶尔克詹·昆图甘（Еркежан Кунтуган）在义乌举行的启动仪式上表示，2025年6月，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和中国国家主席习近平签署了有关实施该项目的协议。

“托卡耶夫总统将我们的项目称为‘现代文化外交的典范’。我们通过艺术和才华增进两国人民之间的相互理解与友谊，这正是《Silk Way Star》肩负的主要使命。”昆图甘说。

Фото: SilkWayStar

《Silk Way Star》第二季由哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中央广播电视总台（CMG）联合打造，为哈中两国文化、人文和媒体领域合作开启新的篇章。

本季节目汇聚来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、越南、马来西亚、土耳其、塞尔维亚、南非、新西兰、巴西和格鲁吉亚12个国家的歌手。哈萨克斯坦由歌手露西娅·拜杜肯诺娃（Рухия Байдукенова）代表参赛。

第二季在赛制方面进行了调整。10期节目中，所有参赛歌手都将继续留在比赛舞台，不设中途淘汰环节，最终根据各期累计总成绩确定冠军。

这一赛制将让观众有更多机会深入了解每一位歌手的演唱风格、个人特色，以及他们所代表国家的文化。

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节目期间，参赛歌手将进行舞台节目筹备和排练，挑战不同音乐风格，并通过交流展示各自国家的文化传统。

此次在中国义乌进行的第二季节目录制，也标志着《Silk Way Star》在推动丝绸之路沿线国家文化和媒体合作方面进入新的阶段。

《Silk Way Star》于2025年首次在阿斯塔纳举办，旨在促进文化交流、支持年轻音乐人才，并向国际观众展示亚洲各民族丰富多元的音乐文化。首季播出后，该项目逐渐成为具有国际影响力的音乐节目之一。

第二季将继续通过音乐这一跨越语言和国界的交流方式，将来自不同国家的年轻歌手、电视制作团队和广大观众连接在一起。

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值得一提的是，今年6月11日，在中国重庆举行的第五届丝绸之路国际传播大会期间，哈萨克斯坦歌手露西娅·拜杜肯诺娃与曾参加《Silk Way Star》的中国歌手张赫煊共同演唱了《Silk Way Star》主题曲。