“丝路之星”第八期圆满落幕——选手们以难忘表演惊艳全场

节目在丝绸之路（Jibek Joly）电视台播出，来自马来西亚的Yazmin Aziz率先登场，她演唱了传奇歌曲《Proud Mary》，展现了自己摇滚女歌手的一面。“今晚，观众将看到完全不同的Yazmin Aziz。”她在彩排中表示。凭借强大的声线和舞台魅力，她征服了全场观众。

来自塔吉克斯坦的法赫里丁·哈基莫夫（Fakhriddin Hakimov）深情演唱了歌曲《Arcade》。他表示：“我为祖国塔吉克斯坦而战，希望能带领我的国家进入决赛。”他的真挚情感与稳定台风赢得了观众的掌声。

哈萨克斯坦选手ALEM选择了热门歌曲《I Wanna Be Your Slave》，以充满力量和个性的表演展示了他的自由精神与现代艺术风格。

来自乌兹别克斯坦的玛迪娜博努·阿迪洛娃（ Madinabonu Adilova）演唱了2009年欧洲歌唱大赛冠军曲目《Fairytale》，以独特的嗓音与舞台魅力为这首经典歌曲注入了新的生命。

格鲁吉亚歌手阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（Avtandil Abeslamidze）带来了歌曲《Tattoo》，他在上台前表示：“我尽全力准备这次演出，希望能打动评委。”他富有感染力的演唱打动了所有观众。

蒙古代表米歇尔·约瑟夫（Michelle Joseph）选择了迈克尔·杰克逊的《Earth Song》，以饱含深情的演绎传递了人类与自然和谐共处的主题。

中国选手张赫宣演唱了具有深刻寓意的歌曲《赢麻了》。他表示：“虽然这是场比赛，但对我们来说，友谊比竞争更重要。这首歌表达团结、和平与家庭幸福的主题，希望所有12位选手像一家人一样展现最好的自己。”他的真挚发言与表演完美诠释了友谊与团结的精神。

来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔贾恩（Saro Gevorgyan）带来了一曲情感充沛的《River》。他表示：“每次唱这首歌都能给观众带来特别的情感体验。”他充满力量的嗓音与深情的表演赢得了评委的高度赞赏。

根据比赛结果，Yazmin Aziz以128分的高分夺得本期冠军，并在总榜中位居首位。尽管法赫里丁·哈基莫夫得分最低，但在评委、著名中国音乐制作人洪兵的一票“保送权”下，仍成功晋级。

接下来，所有八名选手将继续留在阿斯塔纳，进入半决赛阶段。他们将与哈萨克斯坦知名歌手合作演唱对唱曲目，为观众带来更多创意十足、令人难忘的表演。完整节目可在丝绸之路电视台YouTube频道收看。

此前，来自吉尔吉斯斯坦的组合Tamga已在上一轮比赛中被淘汰出局。

【编译：达娜】