《丝路之星》第七期落幕：吉尔吉斯斯坦选手遗憾止步

在本周六播出的节目中，来自马来西亚的歌手Yazmin Aziz演唱了感人至深的《Sugirdin termesi》，凭借出色的表现赢得了观众与评委的起立鼓掌。

评委之一萨肯·迈哈济耶夫高度评价了她的表演，称“她的歌声充满力量与感染力，这首歌本身就极具挑战性。”

- “从遥远的马来西亚来到哈萨克斯坦，并能如此精彩地演绎一首复杂的哈萨克歌曲，需要极大的勇气与才华。” - 评委说。

在本期节目的评分中，蒙古选手米歇尔·约瑟夫与马来西亚选Yazmin Aziz并列第一，均获得126分。

亚美尼亚的萨罗·格沃尔贾恩位列第三，格鲁吉亚的阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽第四，中国选手张贺轩第五，哈萨克斯坦选手ALEM第六，吉尔吉斯斯坦选手Tamga第七，乌兹别克斯坦的玛迪娜博努·阿迪洛娃第八，塔吉克斯坦选手法赫里丁·哈基莫夫第九。

由于总分最低，吉尔吉斯斯坦选手Tamga遗憾被淘汰，目前比赛还剩八位选手继续角逐。

值得一提的是，今年6月，哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）在习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问期间签署了合作协议，共同推动这一国际项目落地。

【编译：达娜】