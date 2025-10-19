丝路之星第五期舞台现反转：哈萨克斯坦评委力保韩国组合留赛

本期表现最佳的是来自亚美尼亚的歌手萨罗·格沃尔贾恩，他凭借充满感染力的演唱拿下最高分。而来自韩国的女子组合Kandis在积分上排名最后，原本应按照规则离开舞台。然而，来自哈萨克斯坦的评委代表、知名歌手扎娜尔·杜哈洛娃在节目中宣布动用主办国评委权利，决定让她们继续留在比赛中。

她表示，Kandis在正式舞台上的表现似乎未能展现全部实力，但在现场清唱环节中证明了她们的真实水平。她强调，作为节目中唯一的组合，Kandis已经在哈萨克斯坦收获了一批观众的支持，而《丝路之星》不仅是声乐竞赛，更是一个展示舞台表现力与艺术潜能的平台。因此，基于主办国特权，她决定保留这组选手，给她们再一次机会。

截至目前，五期节目总积分显示，蒙古和哈萨克斯坦暂列第一位，并列领先，其后依次为亚美尼亚和马来西亚，两国积分接近。乌兹别克斯坦、格鲁吉亚、中国和塔吉克斯坦位于中段，而吉尔吉斯斯坦和韩国则暂居积分榜末位。其中，蒙古选手米歇尔·约瑟夫与哈萨克斯坦选手ALEM成为目前最具冠军竞争力的两位选手。

节目每周六播出，Jibek Joly频道在20:00开播，Silk Way频道于22:30播出。

值得一提的是，《丝路之星》是首个在阿斯塔纳举办的亚洲大型声乐竞演节目，汇聚了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国等十二个国家的歌手，是一项备受关注的文化交流项目。

【编译：达娜】