10:12, 20 9月 2025 | GMT +5
丝路之星国际音乐大赛今起在12个国家电视台播出
（哈萨克国际通讯社讯）当地时间9月18日20:00，备受期待的《丝路之星》（Silk Way Star）国际大型音乐项目将在哈萨克斯坦丝绸之路（Jibek Joly 频道）、中国 CCTV-3 频道以及参赛国家的多家电视台同步播出。本届比赛汇聚了来自12个国家的歌手，其中包括来自中国、韩国、马来西亚等国的代表。
今年6月，哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）在习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问期间签署了合作协议，共同推动这一国际项目落地。
《丝路之星》是首个由中亚国家、高加索国家及中国联合打造的音乐大赛。赛事包括才艺竞演、综艺表演以及盛大闭幕演唱会，参赛选手将用多种语言演唱，呈现跨文化的音乐交流与合作。
参赛的12个国家包括：哈萨克斯坦、中国、韩国、马来西亚、蒙古国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚和吉尔吉斯斯坦。哈萨克斯坦由青年歌手歌手玛勒克·巴特尔汗（艺名：ALEM）代表出战。
比赛录制已于8月20日启动，总决赛将于11月22日在 丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）频道及各参赛国家的主要电视台进行现场直播。最终获胜者将获得 “丝路之星 Silk Way Star” 荣誉称号，并获得登上国际舞台的推广机会。
根据规划，明年赛事将在中国举办，而未来还将轮流在其他亚洲国家举行。
【编译：达娜】