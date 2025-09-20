《丝路之星》国际声乐大赛在哈萨克斯坦盛大首播

本次大赛汇聚了来自 12个国家的优秀音乐人，包括中国、哈萨克斯坦、韩国、马来西亚、蒙古、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚。参赛阵容由成名艺人和新生代音乐人共同组成，代表各自国家登上国际舞台：

张赫宣（中国） ——《中国好声音》参赛选手，“最佳新人男歌手”奖获得者；

Tamga（吉尔吉斯斯坦） —— 说唱及R&B歌手，代表作《Maida》；

法赫里丁·哈基莫夫（塔吉克斯坦） —— 曾参加《俄罗斯好声音》与白俄罗斯X-Factor；

萨罗·格沃尔贾恩（亚美尼亚） —— 2021年“新星大道”比赛冠军；

萨比娜·扎德（阿塞拜疆） —— 歌手、演员，《阿塞拜疆好声音》半决赛选手；

玛迪娜博努·阿迪洛ва（乌兹别克斯坦） —— 爵士乐队主唱，多项国际奖项获得者；

Kandis（韩国） —— 女子R&B/Neo-Soul/嘻哈组合，代表作专辑《Playground》；

阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚） —— 格鲁吉亚X Factor及《阿斯塔纳之声》冠军；

多夫兰·沙米耶夫（土库曼斯坦） —— 歌手、作曲家，《金世纪》奖获得者；

米歇尔·约瑟夫（蒙古国） —— 代表作包括《Dulaan Baina》和《Bundan Ulaan》；

Yazmin Aziz（马来西亚） —— 国际赛事获奖者，创作游戏《Mobile Legends》主题曲《Kita Rockstar》；

ALEM（巴提尔汗·马利科夫，哈萨克斯坦） —— Ninety One组合成员，《哈萨克斯坦好声音》决赛选手及X-Factor半决赛选手。

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Photo credit: Agibay Ayapbergenov/Kazinform News Agency

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Photo credit: Agibay Ayapbergenov/Kazinform News Agency

《丝路之星》不仅是一场音乐比赛，更是一场文化盛宴。节目包括比赛环节、跨文化二重唱、民族经典演绎以及多语言歌曲演出，充分展现参赛国的音乐传统与现代元素。节目共 10期，每期超过100分钟，观众可通过国际评审团投票与线上投票（各占50%）共同决定最终胜者。

大赛总决赛将于 11月22日 举办，并通过各参赛国主要电视台同步直播，预计观众规模超过 10亿人。

值得一提的是，该项目于今年6月，在中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问期间，由哈萨克斯坦总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）签署合作协议正式启动。

按照计划，明年的《丝路之星》移师中国举办，未来也将由其他亚洲国家轮流承办。

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

【编译：达娜】