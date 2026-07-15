创意产业如何成为哈萨克斯坦经济新引擎

（哈萨克国际通讯社）近年来，哈萨克斯坦创意产业发展迅速。从Q-pop音乐兴起、哈萨克语数字内容不断丰富，到IT初创企业和传统手工艺蓬勃发展，再到国际影星成龙赴曼格斯套州拍摄电影，创意产业正逐渐成为经济发展的新增长点。那么，创意产业究竟能够为哈萨克斯坦经济带来哪些改变？它能否成为“后石油时代”的重要支柱？

什么是创意产业？

创意产业是以创造力和知识产权为核心，通过文化、艺术和创新实现商业价值的产业生态。

根据哈萨克斯坦文化和信息部的定义，目前电影、音乐、设计、建筑、动画、时尚、广告、媒体、电子游戏以及传统手工艺等近50个领域均属于创意产业范畴。

数据显示，目前哈萨克斯坦约有4.65万家创意产业经营主体，从业人员约16万人，电影、动画、游戏开发、数字艺术、设计及时尚等行业正成为推动产业发展的重要力量。

放眼全球，各国均根据自身优势发展创意经济。例如，美国依托电影、硅谷科技和音乐产业；韩国凭借K-pop、影视和游戏产业；中国重点发展互联网平台、动漫和电子商务；法国则以时尚和电影产业闻名。

目前，全球创意产业市场规模约1042亿美元，产业总价值接近3万亿美元，创造了超过5000万个就业岗位，占全球GDP约3%，欧洲部分国家这一比例达到4.4%。

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创意产业也是国家“软实力”

FinikS公司创始人西姆巴特·萨吉多拉耶娃认为，创意产业不仅能够创造经济价值，也是提升国家国际影响力的重要工具。

她以迪玛希·库达依别尔艮为例表示，在迪拜，当地很多人因为迪玛希而了解哈萨克斯坦，文化和艺术正是国家形象传播的重要载体。

她指出，创意产业不仅是赚钱的行业，更是国家文化输出和提升国际影响力的重要渠道。

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政策支持力度持续加大

近年来，哈萨克斯坦开始将创意产业纳入国家经济发展战略。

今年，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统签署支持创意产业发展的相关法律，政府随后推出一系列配套措施：

各部委及地方政府制定创意产业发展计划；

成立创意产业发展基金；

全国20个地区建立创意产业中心（Creative Hub）；

将43类创意经济活动纳入官方在线平台。

政府计划，到2029年，将创意产业增加值占GDP比重提高至2%，从业人数增至18万人。

与此同时，政府还推出税收优惠政策。符合条件的创意产业企业无需缴纳企业所得税、个人所得税和增值税，仅按统一税率缴税，其中个体工商户税率为2%—4%，有限责任公司税率为8%。

文化和信息部数据显示，2025年，创意、艺术及娱乐产业投资同比增长30%，今年以来，多个大型项目启动，国际投资者对该领域的关注持续升温。

国内市场有限，走向国际才是关键

不过，多位专家认为，创意产业的发展仍面临国内消费市场规模有限的问题。

经济学家卡吉克利迪·尚贝尔指出，创意产业的发展离不开整体经济和居民收入水平的提高。

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他表示，美国以及卢森堡、比利时、丹麦、挪威、瑞典、瑞士等国家创意产业之所以发达，与当地居民较高的消费能力密切相关。

"Жайдарман"青年运动执行主任扎纳瑟尔·博拉特别克则认为，哈萨克斯坦创意产业真正的发展空间在国际市场。

他表示，国内市场规模有限，而国际平台能够带来更高收益。例如，同一首音乐作品在海外平台获得播放，其版权收入远高于本土市场。因此，应支持创作者走向国际舞台。

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西姆巴特·萨吉多拉耶娃也认为，与其出口单一文化产品，不如输出具有跨行业带动作用的创意理念。一个优秀的创意可以同时带动设计、制造、广告等多个产业，实现更大的经济价值。

从输出产品走向输出创意

事实上，哈萨克斯坦已经开始向世界输出创意。

近年来，数字服务、动画、影视、音乐、游戏开发以及IT产业不断涌现具有国际竞争力的项目。

其中，本土AI初创企业Higgsfield AI市场估值已达到10亿美元，包括Meta在内的多家国际科技企业曾表达收购意向。

目前，哈萨克斯坦正在制定《2026—2030年创意产业发展构想》。制定过程中，政府研究了英国、中国、韩国、土耳其、波兰等18个国家的发展经验，希望建立符合本国特点的创意产业体系。

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创意经济未来潜力巨大

专家认为，未来创意产业有望贡献哈萨克斯坦GDP的5%至10%。

不过，实现这一目标仍需要完善教育体系，加强设计、数字技术、媒体素养和创新思维等方面的人才培养，从学校阶段开始培养创造力和创新能力。

因为创意经济的核心竞争力，不是资源，而是人的知识、创意和智力资本。